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趁中美貿易戰 紡織業10個月年終搶科技業人才

2019-05-27 11:18經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

台灣紡織業因轉單效應成為此次中美貿易戰贏家，跨領域科技人才需求迫切，，紡拓會創會四十餘年來，首度號召六十家紡織企業於6月1日舉辦「科技紡織徵才博覽會」，並祭出有機會領10個月年終，百萬年薪也不再是口號。紡拓會秘書長黃偉基表示，台灣紡織業已蛻變升級，急需跨領域科技人才，尤其在智慧製造熱潮帶動下，台灣紡織業吹起科技風，對智造人才需求增加。

紡拓會表示，此次徵才博覽會提供超過500個職缺，人力需求超過1,500人。值此物聯網、AI人工智慧的新時代變革中，台灣紡織業逐步朝工業4.0邁進，並贏得「紡織矽谷在台灣」的美譽，此次著重在科技及創新研發的企業，包括儒鴻、遠東新、興采、康那香、德式馬、台灣永光化學、新光合纖、福懋、台南紡織、力鵬、集盛、南六、智偉織造等，積極招募大數據分析及管理人員、智慧化與自動化工程師、研發人員、菁英儲備幹部等多元人才，勢將為紡織業注入新的創新研發及科技能量。

黃偉基表示，台灣紡織業經過多次結構性轉變，持續積極投入創新，朝機能時尚、永續環保、智慧科技等三大方向前進，不僅成功跳脫傳統產業格局，更在紡織品設計、研發及製造生產上，成為國際品牌不可或缺的合作夥伴。隨著紡織業者全球布局的腳步加速，國際化人才缺口不斷擴大，國內紡織業近年積極赴海外設廠，在東南亞、東協打開企業版圖外，也前進歐、美、亞、非、中東等市場參展、拓展業務，從業人員前進海外機會大增。

除了國際化人才，紡織業對科技業人才的需求也日益增加。紡織業者表示，近年最夯的智慧紡織品及智慧衣，就是紡織與科技兩大產業結合的最佳例證，促使被稱為傳產的紡織業，搖身成為科技業的一員。且相較於電子業的爆肝工作型態，轉型成功的紡織業提供友善的工作環境及育才計畫，近年薪資水平也不斷提升。

相較於美中貿易戰衝擊科技業獲利，紡織業因布局多已轉到東南亞市場，反倒受惠於轉單效應，營運聲勢看漲，紡織股王儒鴻去年更傳大手筆發放10個月年終獎金。儒鴻主管表示，儒鴻去年的毛利率28%，高於許多電子業，公司也努力維持薪資和年終獎金的水準。至於人力資源公司調查科技業轉戰傳產業且願意派駐海外的年薪期待值約120萬，儒鴻主管表示，不會低於這個數字。

儒鴻科技業東南亞
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