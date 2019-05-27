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明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

搶客 台南晶英酒店住房買一送一

2019-05-27 10:32經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台南晶英酒店六月搶推「晶喜回饋」連住優惠，搶攻夏日出遊商機，來台南連續住宿兩晚，第二晚免費招待！即日起至6月30日止，凡週日至週四入住直接升等家庭客房，且加人不加價，三天兩夜不含早餐，海東家庭客房兩人成行只要7,666元，本次小西門家庭套房也首度參與獨賣特惠，兩人成行只要8,866元，更額外加碼第三、第四人入住通通免費，每人每晚只需不到千元的價格。

台南晶英指出，推出的平日買一晚送一晚的官網獨家優惠專案，選擇12坪海東客房或者更寬敞的16坪小西門套房，通通免費升等家庭房，若是呼朋引伴、揪團來住更划算，每房至多四人，平均每人每晚一千元有找，加購高鐵聯票還享七折優惠。

超殺的住宿價格再加上台南市府推動府城觀光不遺餘力，每個月除了定期舉辦主題日、住宿抽「臺南－大阪」、「臺南－香港」來回機票外，六月份也持續推廣「藝起遊台南」提供旅人額外好康，平日可以免費參觀安平古堡、赤崁樓、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區等五大古蹟，只要憑住宿發票還可兌換超夯限定、神級代言的點心商品。

此外，台南晶英酒店為體貼帶著嬰幼兒外出旅行的家長，除了提供嬰兒床、奶瓶消毒鍋及澡盆等服務外，即日起更新增法國知名嬰幼兒肌膚保養品牌-蔻蘿蘭寶寶Klorane bébé旅行組，內容包含天然全能的金盞花洗髮沐浴精與修護舒緩霜，讓小寶貝的肌膚能享受最安心的完整呵護。

台南晶英酒店六月搶推連住優惠，連續住宿兩晚，第二晚免費招待。照片／業者提供
台南晶英酒店六月搶推連住優惠，連續住宿兩晚，第二晚免費招待。照片／業者提供
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六月晶英酒店
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