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當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

暑假出國撿便宜 酷航限時促銷1,688元起

2019-05-27 10:27經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

暑假將至，還沒想好去哪玩？酷航於 5月28-29日限時兩天「飛常酷」促銷，單程最低1,688元起，飛往東京新加坡、首爾、北海道札幌、大阪與更多航點，包含熱門旅遊景點吉隆坡、檳城、蘭卡威、古晉，單程含稅2,388元 起；普吉島、峇里島、馬爾地夫，單程含稅 2,488元起；歐洲航點柏林、雅典，單程含稅8,000元有找；澳洲避暑，黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨，單程含稅 4,488元 起，送給自己一個暑假。

酷航於2019年5月28日至5月29日推出「飛常酷」官網促銷，台北直飛航點東京、首爾、札幌及新加坡、高雄直飛新加坡及大阪，從新加坡轉機到東南亞、澳洲、歐洲等航點均在促銷之列，超值價格讓旅客說走就走。想要一次解決住宿、當地交通與體驗的自由行旅客，歡迎向酷航合作旅行社諮詢酷航套裝及團體旅遊行程。

酷航表示，日本東京永遠去不膩，從東京前往富士山、鎌倉、熱海等地，一次滿足遊山玩水的心願。每年的 7-9 月是富士山每年一度的開山時間，和世界各地旅人一同欣賞富士山壯麗景觀，體驗日出時神聖閃耀的「御來光」。

除了日本東京，夏季的海島更是熱門首選，搭酷航飛往泰國普吉島、印尼峇里島，或是浪漫馬爾地夫，躺在沙灘上聽著海浪聲響，體驗刺激的水上活動，享受極具特色的住宿，讓今年夏天有個難忘回憶。酷航此次促銷推出普吉島單程含稅只要2,488元起，峇里島單程含稅3,188元起，連此生必去的馬爾地夫單程含稅都只要3,588元起。

想要來趟超放鬆暑假，與酷航合作之旅行社如Club Med 推出全包式精緻行程 5.5 萬起，只要人飛往馬爾地夫就好，你想得到的花費與行程都全包了！還有百威旅遊推出馬爾地夫不到 4 萬的特惠行程，讓旅客假請得少、錢花得少，到海島充充電剛好。

酷航官網「飛常酷促銷」優惠航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪（高雄出發）、首爾、新加坡、曼谷；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；私房旅遊航點：檳城、古晉、怡保、哥打峇魯、泗水、清奈、阿姆利則、龍坡邦、永珍等；以及夢幻渡假航點馬爾地夫、峇里島、喀比、關丹、蘭卡威等。這次促銷的旅遊期間最晚至2019年12月20日。

酷航於 5月28-29日限時兩天「飛常酷」促銷，單程最低 1,688元 起，飛往...
酷航於 5月28-29日限時兩天「飛常酷」促銷，單程最低 1,688元 起，飛往東京、新加坡、首爾、北海道札幌、大阪與更多航點，包含熱門旅遊景點吉隆坡、檳城、蘭卡威、古晉，單程含稅2,388元起。　圖／酷航提供　
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