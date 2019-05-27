親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
生技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

明天請早！不到半小時 好市多人氣美食只剩滿滿空紙箱

當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

台灣高鐵7月起增開18班次 每周提供1,015班列車

2019-05-27 10:22經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣高鐵公司為因應旅運量持續成長，經檢視旅客需求及列車運用狀況後，規劃自7月1日（一）起，每周增開18班次列車（南下九班、北上九班）。增開後，每周提供1,015班次列車的旅運服務。

同時，配合這次增班，部分晨間時段北上區間列車也將自7月1日起調整發車及停靠時刻；旅客自6月4日（二）凌晨零時起，即可依照新班表購買7月1日（一）開行之各車次車票，後續將依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日以後各車次購票。

台灣高鐵公司指出，這次增班規劃係依據長期觀察旅客需求，相關規劃說明如下：（7月1日起增開班次）

一、 平日之通勤及商務需求：針對周一至周五通勤及商務旅運需求較高的時段，加開八班次列車（南下五班、北上三班），以加強服務平日南來北往的旅客。

二、 週末假期出遊及返鄉旅客：依據近期運量分析，自周四下午開始，旅客即有提前出遊或返鄉之旅運需求，故此次增班特別規劃自周四下午起至周日期間，加開十班次列車（南下四班、北上六班）。分別為周四下午增加兩班次，周五增加三班次、周六增加兩班次以及周日增加三班次，以加強服務旅客安排週末假期及提前返鄉的需求。

同時，為使商務洽公或是前往機場出國的旅客，時間規劃更具彈性，自7月1日起，包括北上502、1504、1508、1510等4班次列車，也將調整發車及停靠各站時刻，各站發車時間將分別提前5至20分鐘，調整後，台中以北旅客搭乘首班502車次北上列車，最早可於7時9分抵達台北，更可於6時47分抵達桃園，較原時刻表大幅提前20分鐘抵達目的地。敬請台中、苗栗、新竹及桃園等站利用上述班次的旅客，特別留意上述各車次發車及停靠時間的變動。

台灣高鐵公司說，旅客自6月4日（二）凌晨零時起，即可透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，依照新班表購買7月1日（一）各車次車票，享受台灣高鐵每週提供1015班次列車的便捷旅運服務。

台灣高鐵公司規劃自7月1日（一）起，每周增開18班次列車（南下九班、北上九班）。...
台灣高鐵公司規劃自7月1日（一）起，每周增開18班次列車（南下九班、北上九班）。增開後，每周提供1,015班次列車的旅運服務。報系資料照
分享

機場
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

看好外帶商機 檀島咖啡進駐台北車站

2019-05-27 09:56

春夏穿出時尚新態度？ 美女總監黃瓅瑜清單有這些

2019-05-27 09:56

居家香氛發威 Farcent上市第一年營業額就衝破億元

2019-05-27 09:17

繁榮大高雄論壇／高雄拚經濟 產官把脈

2019-05-26 23:50

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

中華車 打造充電生活圈

2019-05-26 23:20

亞泥二度獲綠色領導獎

2019-05-26 23:09

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52

江耀宗專訪（三）／他，實事求是 執行力強

2019-05-26 22:50

江耀宗專訪（二）／瞄準點數經濟 回饋會員

2019-05-26 22:49

點子農場／知識娛樂化 影視產業新風口

2019-05-26 22:35

行銷最錢線／數位錄影廣告的2秒之戰

2019-05-26 22:35

經濟書坊／基業長青 新知識助陣

2019-05-26 22:34

新聞中的法律／善用設計專利 捍衛權利

2019-05-26 22:29

兩岸冰凍陸客縮減 但有一條航線卻一枝獨秀

2019-05-26 13:53

法國貴族最愛布列塔尼酥餅來台 La trinitain快閃登場

2019-05-26 09:25

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

趙無極畫拍高價 12個為什麼 AR來解答

2019-05-26 01:12

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

兩岸冰凍陸客縮減 但有一條航線卻一枝獨秀

2019-05-26 13:53

台積迎超微大單 下半年營運動能強

2019-05-26 23:22

張善政批核電重啟 經濟部：狀況外發言令人詫異

2019-05-26 17:22

台積應變 防三星得利

2019-05-26 23:56

核二廠2號機大修後再起動 網友：呼叫林義雄

2019-05-26 13:48

首度以董事長名義發出致股東報告書 嚴陳莉蓮定調裕隆四大戰略

2019-05-26 23:23

退休金算盤 ／勞保失能給付 請領有眉角

2019-05-26 22:41

三星搶華為地盤 新旗艦機Note 10備貨量增二成

2019-05-27 00:04

避貿易戰火！和碩印尼廠傳下月將開始生產

2019-05-26 16:58

油價27日調降 每公升汽油0.1元、柴油0.2元

2019-05-26 12:36

仁寶、廣達 展現研發實力

2019-05-26 22:16

貿易戰效應 鴻海訂單有增有減

2019-05-27 00:01

Note 10採用熱板 供應鏈毛利率看升

2019-05-27 00:03

群創改選 王志超將回任董事

2019-05-27 00:01

美中貿易戰／醫材股三強 獲利拚新高

2019-05-26 22:59

鴻海：美中貿易戰 公司訂單有增有減

2019-05-26 17:45

戴正吳：2021年度續任夏普的董座

2019-05-26 21:35

選前送紅包 立院本周拚減稅

2019-05-26 23:15

國際卡在台提現交易 銳減

2019-05-26 23:11

雇主險混搭 勞資雙贏

2019-05-26 22:43

看問題／鈔票換選票…財政爛攤子 全民共業

2019-05-26 23:52

中華電5G服務 將上秀

2019-05-26 22:18

貿易戰升溫華為風暴 鴻海董事候選人提前因應

2019-05-27 08:42

特別獎金爭議 永豐銀工會終止罷工投票

2019-05-26 20:26

王志超攜手董總 形成群創鐵三角

2019-05-27 00:00

英葉達老董卓桐華 愛到公園抓寶可夢

2019-05-26 12:48

非自願賣屋 六類適用優稅

2019-05-26 22:29

長榮空服罷工投票遭質疑正當性 勞動部長：沒有問題

2019-05-27 09:44

陸學名藥商機大 台廠搶先機

2019-05-26 23:00

中華電信新總座郭水義 催生新創事業有術

2019-05-26 12:48

防堵理專亂賣商品 金管會盯上海豚條款

2019-05-26 19:33

地理優勢、社群習慣 台灣可作為東亞電商試點

2019-05-27 06:06

鴻海：訂單有增有減 貿戰影響有限

2019-05-27 00:34

太陽能廠獲利王 安集二階出列 黃國棟育才有成

2019-05-26 12:48

美中角力 生醫機會來了

2019-05-26 22:56

中華電信前進COMPUTEX 首次秀超越1Gbps 5G無線下載

2019-05-26 12:50

鴻海實現投資高雄承諾 落腳和發產業園區　

2019-05-27 10:24

發票中獎轉儲值金 全聯4月底收益近2億元

2019-05-27 09:16

繁榮大高雄論壇／高雄拚經濟 產官把脈

2019-05-26 23:50

江耀宗專訪（一）／高鐵開源節流 衝軌道商機

2019-05-26 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top