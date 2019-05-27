台灣高鐵7月起增開18班次 每周提供1,015班列車

2019-05-27 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣高鐵公司為因應旅運量持續成長，經檢視旅客需求及列車運用狀況後，規劃自7月1日（一）起，每周增開18班次列車（南下九班、北上九班）。增開後，每周提供1,015班次列車的旅運服務。

同時，配合這次增班，部分晨間時段北上區間列車也將自7月1日起調整發車及停靠時刻；旅客自6月4日（二）凌晨零時起，即可依照新班表購買7月1日（一）開行之各車次車票，後續將依發車前28日之售票規定，逐日開放7月1日以後各車次購票。

台灣高鐵公司指出，這次增班規劃係依據長期觀察旅客需求，相關規劃說明如下：（7月1日起增開班次）

一、 平日之通勤及商務需求：針對周一至周五通勤及商務旅運需求較高的時段，加開八班次列車（南下五班、北上三班），以加強服務平日南來北往的旅客。

二、 週末假期出遊及返鄉旅客：依據近期運量分析，自周四下午開始，旅客即有提前出遊或返鄉之旅運需求，故此次增班特別規劃自周四下午起至周日期間，加開十班次列車（南下四班、北上六班）。分別為周四下午增加兩班次，周五增加三班次、周六增加兩班次以及周日增加三班次，以加強服務旅客安排週末假期及提前返鄉的需求。

同時，為使商務洽公或是前往機場出國的旅客，時間規劃更具彈性，自7月1日起，包括北上502、1504、1508、1510等4班次列車，也將調整發車及停靠各站時刻，各站發車時間將分別提前5至20分鐘，調整後，台中以北旅客搭乘首班502車次北上列車，最早可於7時9分抵達台北，更可於6時47分抵達桃園，較原時刻表大幅提前20分鐘抵達目的地。敬請台中、苗栗、新竹及桃園等站利用上述班次的旅客，特別留意上述各車次發車及停靠時間的變動。