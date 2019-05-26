兩岸冰凍陸客縮減 但有一條航線卻一枝獨秀

2019-05-26 13:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



蔡政府上任三年兩岸陷入冰凍期，除今年陸客回溫外，其餘兩年多陸客來台人數都是縮減，但在此狀況下，台北港－平潭的海運航線卻是一枝獨秀，旅客量連年成長，除再加開航班外，推估今年旅客量有望突破11萬人次，再創歷史新高。

台灣港務公司基隆港務分公司台北港營運處指出，目前台北港到福建平潭港航線，我方由1萬噸的麗娜輪（774人座）營運，陸方則由6,600噸的海峽號（760人座）航行，兩艘船都屬於可載運人貨的高速客滾輪船，所以除了載客，腹艙也可載貨，航行時間約3.5小時。

為吸引旅客，業者推出優惠票價，團票來回僅3,000元，散客來回則是3,500元，較小三通6,300元（不含碼頭清潔費）便宜一半，只比高鐵北高來回票價略高一點點，加上國人僅需持護照及台胞證即可辦理購票，手續辦理比小三通更便捷，因此，吸引非常多兩岸旅客搭乘。

台北港營運處表示，因票價便宜且有市場需求，所以通過該航線往來兩岸的旅客量年年成長，2016年有7.1萬餘名旅客，2018年大增到9.2萬餘人，今年1月至5月20日止，旅客量已達4.5萬人，較去年同期成長兩成六，應旅客強烈要求，業者於今年4月起再增班，每週一至週六均有航班，方便性更高，預計每月可增加服務1.2萬人次與2,300噸貨運量。

在增班及旅客量持續成長下，台北港營運處預估今年該航線旅客量將可突破11萬人次，創2013年開航以來新高紀錄，也是目前往來台灣和大陸兩岸的海運航線，旅客量最高的一條。據港務公司分析，兩岸旅客中，陸籍占57%，多屬觀光客，台籍則占43%，多為商務旅客。