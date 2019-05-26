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他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

法國貴族最愛布列塔尼酥餅來台 La trinitain快閃登場

2019-05-26 09:25經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

19世紀末法國西北部布列塔尼地區所流行的奶油酥餅，深受皇宮貴族喜愛，因此特別賜以地名布列塔尼命名，被稱為布列塔尼酥餅Bretonne在法文為圓形的小點心；以布列塔尼酥餅聞名的法國甜點品牌La trinitaine近期進駐台北忠孝SOGO，成立快閃店，瞄準端午商機以及6月結婚旺季。

La trinitaine特色之一，鐵盒包裝有超過百款設計禮盒，每一款的圖案都非常精美 ，是不少政商名流的喜餅首選，這次引進台灣的造型有30至40種，搭配的點心則有原味薄片、厚片酥塔和蛋捲，依照包裝大小，每盒售價從165元至650元不等。

La trinitaine行銷總監陳筱鈴表示，La trinitaine成立於1955年，依循傳統製程製作，嚴選食材包括天然奶油與頂級鹽之花，皆來自法國，餅乾帶有獨特帶鹹味的奶油味；由於對品質完美的堅持，獲得法國金桂冠獎的肯定，明星商品就是布列塔尼餅乾。

本次還引進法式太妃糖，以精選優質奶油與法國最著名有2000年歷史的布列塔尼地區的葛宏德（Guérande）鹽之花頂級海鹽製作，略帶鹹味的太妃糖，口感細緻風味獨特。

台灣第一家快閃店即日起到6月9日在忠孝SOGO百貨B2樓層展售，並推出優惠活動，消費滿1000元可抽獎現金抵用券，購物滿2000元可獲得La trinitaine品牌環保購物袋一只，限量300只。

La trinitaine特色之一，鐵盒包裝有超過百款設計禮盒，每一款的圖案都非...
La trinitaine特色之一，鐵盒包裝有超過百款設計禮盒，每一款的圖案都非常精美，是不少政商名流的喜餅首選。圖 /La trinitaine提供
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法國SOGO喜餅
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