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威剛董座陳立白與侯友宜 返鄉憶往

2019-05-26 00:58經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

記憶體廠威剛董事長陳立白與新北市長侯友宜是嘉義朴子同鄉，也是朴子國小學長與學弟，日前一起回鄉探訪，甚至在母校來場棒球聯誼，由侯友宜投球，陳立白則擔任主審，同行的海歌德堡國際董事長李文慶擔任捕手。

陳立白小時候在嘉義居住十多年，雖然侯友宜與陳立白兩人相差六屆，在國小時期並不相識，但威剛總部位於新北市，加上陳立白的父親也曾擔任高階警官，後來兩人認識，頗為投緣。

陳立白目前是新北市產業發展諮詢委員會成員，他提到，他與李文慶是朴子國小傑出校友，有一天他向校長提到，其實侯友宜也畢業於朴子國小，因此促成頒發傑出校友給侯友宜一事。同時，東石國中與朴子市也趁這次返鄉之旅的機會，各頒發傑出校友與榮譽市民給侯友宜。

陳立白表示，侯友宜是當時老師心中的好學生，東石國中還特地列印出侯當年的亮眼成績單，並請來侯的國中導師敘舊。

陳立白等人此行除了敘舊憶往，還在朴子國小操場一起打棒球，陳立白說，他已經大概40年沒有踏入過國小母校，因為先前獲頒傑出校友時，地點也不在學校內。而在他國小時期，校內的棒球風氣盛行，幾乎人人都打棒球，他是擔任投手，且相當投入，連沒有隊友可一起練習時，都還要請家人與他一同練球，他甚至還想過要走棒球路。

新北市長侯友宜回到母校東石國中接受頒發榮譽校友，當場特地秀出他當時的照片。照片/...
新北市長侯友宜回到母校東石國中接受頒發榮譽校友，當場特地秀出他當時的照片。照片/威剛提供
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威剛董事長陳立白(圖左)與新北市長侯友宜合影。照片/威剛提供
威剛董事長陳立白(圖左)與新北市長侯友宜合影。照片/威剛提供
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威剛董事長陳立白(圖左)在棒球聯誼中擔任主審。照片/威剛提供
威剛董事長陳立白(圖左)在棒球聯誼中擔任主審。照片/威剛提供
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侯友宜威剛東石
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