親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

美中貿易戰衝擊 海運轉空運爆出貨潮

2019-05-25 23:51聯合報 記者韓化宇／台北報導

美國擬針對中國進口3,250億美元的商品課徵25%關稅，引發新一波的「海運轉空運...
美國擬針對中國進口3,250億美元的商品課徵25%關稅，引發新一波的「海運轉空運」的出貨潮。 圖／聯合報系資料照片
分享

美國擬針對中國大陸價值三二五○億美元進口商品課徵百分之二十五關稅，相關業者積極搶拉貨，引發新一波「海運轉空運」出貨潮。貨運承攬業者透露，因空運貨量遽增，五月二十一日華航長榮調漲台灣到美國運費，漲幅達百分之十二到十八。

航空貨運業者認為，由於川普月初揚言，大陸有一個月的時間與美國達成貿易協議，否則所有大陸輸美產品都將被課徵百分之二十五高關稅，預料在六月前，這波海轉空出貨潮都會持續。

美中貿易戰近期形勢惡化，已把廠商嚇出一身冷汗。全球兩大強權最終是握手言和，還是談判破裂收場，沒人敢預測，為避免被關稅大戰颱風尾掃到，近期引發新一波海轉空出貨潮。

據了解，五月二十一日華航、長榮的台灣到美國空運價格，調漲了百分之十二到十八，來到每公斤一四○至一五○美元。承攬業者表示，廠商現在的想法是「能趕一波就趕一波」，否則關稅真的提高到百分之二十五，不是必須自行吸收，就是要轉嫁給消費者，但無論怎麼應變，對營運及銷售都是沉重的傷害。

業者進一步指出，恐被加徵關稅的三千二百五十億美元多屬終端消費產品，包括成衣、鞋類、書籍、玩具、手機、筆電、平板電腦等。這些商品中，手機、筆電因附加價值較高，加上體積小，改走空運閃避關稅的效益較高，是此波出貨潮的主要商品。

一名航空公司高層表示，其實年初以來，受惠於電子業廠商陸續將部分產能自大陸轉移回台，台灣輸美空運艙位需求一直都很穩定，表現相當不錯，如今適當漲價反映需求並不意外。

長榮華航關稅貿易戰電子業
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

趙無極畫拍高價 12個為什麼 AR來解答

2019-05-26 01:12

完全自動化…自駕車終極目標

2019-05-26 00:59

五國布局自駕車 躋身領先群

2019-05-26 00:59

自駕車進化 顛覆產業生態

2019-05-26 00:58

台灣168／印度台灣展 三天湧進2萬人

2019-05-25 23:20

賺錢送名車給員工 張訓嘉：我開賓士 你們開BMW

2019-05-25 22:45

網路收件+全自動化智慧工廠 健豪印刷15萬支旗1天印好

2019-05-25 22:42

SUBARU首度進駐苗栗 竹立汽車頭份營業所25日開幕

2019-05-25 21:28

高雄貨櫃海運50年從世界第3到15 今年首季轉口成長9％

2019-05-25 11:41

長榮勞資協商無共識

2019-05-25 01:02

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

香港佳士得春拍藝術品12個為什麼 AR擴增實境來解答

2019-05-25 14:49

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

統一發票今天開獎 千萬獎號：03802602

2019-05-25 09:24

國民年金繳費率跌破五成 這個年齡層欠最多

2019-05-25 14:53

國保年金逾大限 這3種人還有機會補繳

2019-05-25 13:21

國保十年大限逾期 這些人還是可以補繳

2019-05-25 14:51

觀察站／國保年金制度不良 財政未爆彈

2019-05-25 13:19

顧立雄老實說 還是「當立委最好」

2019-05-25 10:42

Google與安謀接連封鎖 華為受創恐波及台廠

2019-05-25 13:50

ATM網銀當機 北富銀：系統演練切回時異常

2019-05-25 16:24

賺錢送名車給員工 張訓嘉：我開賓士 你們開BMW

2019-05-25 22:45

高雄貨櫃海運50年從世界第3到15 今年首季轉口成長9％

2019-05-25 11:41

台北國際電腦展28日登場 聚焦聯網化應用

2019-05-25 10:28

美中貿易戰震盪金融市場 投資盈虧報稅3原則

2019-05-25 13:34

國民年金誰最愛欠費？ 青壯世代、男多於女

2019-05-25 13:28

SUBARU首度進駐苗栗 竹立汽車頭份營業所25日開幕

2019-05-25 21:28

亞洲企業社會責任獎 中信金最大贏家

2019-05-25 13:24

比照台商回流 留台企業投資優惠擬擴大

2019-05-25 12:13

影／權證講座壓軸登場 郭哲榮：台股將在7、8月落底

2019-05-25 21:49

首檔機器人基金 量化中國基金開募

2019-05-25 17:31

自駕車進化 顛覆產業生態

2019-05-26 00:58

元大證券推出行動夢想車 增強小資族投資理財技巧

2019-05-25 13:43

香港佳士得春拍藝術品12個為什麼 AR擴增實境來解答

2019-05-25 14:49

IFRS 17效應...國泰蔡宏圖股利劇減四成

2019-05-26 01:33

匯市最前線／台幣恐下探31.8

2019-05-26 00:31

七強推新機 搶華為地盤

2019-05-26 01:29

布袋戲裡悟人生 賴正鎰要把義氣傳給下一代

2019-05-25 14:35

政策轉彎 機車雙雄回防燃油車

2019-05-26 01:25

富邦蔡明忠、蔡明興 股息連續兩年衰退

2019-05-26 01:34

威剛董座陳立白與侯友宜 返鄉憶往

2019-05-26 00:58

網路收件+全自動化智慧工廠 健豪印刷15萬支旗1天印好

2019-05-25 22:42

五國布局自駕車 躋身領先群

2019-05-26 00:59

產業AI競賽 金融保險領先 54％擁專案團隊

2019-05-25 23:19

完全自動化…自駕車終極目標

2019-05-26 00:59

Computex五大主題 聚焦AI區塊鏈

2019-05-26 01:27

台灣168／印度台灣展 三天湧進2萬人

2019-05-25 23:20

趙無極畫作 拍出7.1億高價

2019-05-26 01:12

大師論壇／張忠謀、羅默 對談科技與經濟

2019-05-26 02:06

布建電池網 電動機車還要加把勁

2019-05-26 01:23

電動機車電池與電路系統 三陽、中油合作方向不變

2019-05-26 01:24

Computex來了 住宿商機洗牌

2019-05-26 01:27

「實在划不來」住宅綠能屋頂 進度落後

2019-05-26 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top