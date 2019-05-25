美中貿易戰衝擊 海運轉空運爆出貨潮

2019-05-25 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 韓化宇 ／台北報導



美國擬針對中國進口3,250億美元的商品課徵25%關稅，引發新一波的「海運轉空運」的出貨潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國擬針對中國大陸價值三二五○億美元進口商品課徵百分之二十五關稅，相關業者積極搶拉貨，引發新一波「海運轉空運」出貨潮。貨運承攬業者透露，因空運貨量遽增，五月二十一日華航及長榮調漲台灣到美國運費，漲幅達百分之十二到十八。

航空貨運業者認為，由於川普月初揚言，大陸有一個月的時間與美國達成貿易協議，否則所有大陸輸美產品都將被課徵百分之二十五高關稅，預料在六月前，這波海轉空出貨潮都會持續。

美中貿易戰近期形勢惡化，已把廠商嚇出一身冷汗。全球兩大強權最終是握手言和，還是談判破裂收場，沒人敢預測，為避免被關稅大戰颱風尾掃到，近期引發新一波海轉空出貨潮。

據了解，五月二十一日華航、長榮的台灣到美國空運價格，調漲了百分之十二到十八，來到每公斤一四○至一五○美元。承攬業者表示，廠商現在的想法是「能趕一波就趕一波」，否則關稅真的提高到百分之二十五，不是必須自行吸收，就是要轉嫁給消費者，但無論怎麼應變，對營運及銷售都是沉重的傷害。

業者進一步指出，恐被加徵關稅的三千二百五十億美元多屬終端消費產品，包括成衣、鞋類、書籍、玩具、手機、筆電、平板電腦等。這些商品中，手機、筆電因附加價值較高，加上體積小，改走空運閃避關稅的效益較高，是此波出貨潮的主要商品。

一名航空公司高層表示，其實年初以來，受惠於電子業廠商陸續將部分產能自大陸轉移回台，台灣輸美空運艙位需求一直都很穩定，表現相當不錯，如今適當漲價反映需求並不意外。