網路收件+全自動化智慧工廠 健豪印刷15萬支旗1天印好

2019-05-25 22:42 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 黃寅



去年九合一選舉，全台有7成候選人的文宣印刷是健豪製作。 記者黃寅／攝影 分享 facebook 選舉常有旗幟、文宣的印刷需求，有時一天之內要印出15萬支旗幟供造勢之用。台中市健豪印刷公司總經理張訓嘉面對這種難題，總能順利完成使命，效率之高讓業界佩服，這正是健豪印刷能成為業界領導品牌的原因。

健豪印刷年營業額約50億元，舉凡名片、超商的集點貼紙、咖啡杯、手機殼、汽車與房仲DM等生活常見的各式文宣，多由該公司囊括，去年九合一選舉有高比率候選人的競選文宣也是出自該公司。

張訓嘉說，之所以能有這麼多訂單，一半是因緣巧合；他當完兵剛踏入印刷界時，巧遇印刷業由手作到電腦作業的轉型期，當時利潤好，許多印刷廠老闆並不積極轉型，他卻一頭鑽進電腦和印刷機結合的領域，大大提升了印刷效率。

張訓嘉也突破傳統，改以網路收件，並自建物流系統為客戶送貨，所以客戶大宗訂單可以上午來、下午就交件，下午來、隔天交件的高效率。例如某公司員工到國外旅遊，回國前把照片傳進健豪印刷，回國時，人人手上都能拿到一本編輯精美的照片書。

健豪印刷現在不但有全自動化的智慧工廠，還擁有自建雲端，明年就有全機器人生產的新式智能工廠。創新是另一項致勝利器，經常早一步替客戶想出生意好點子、抓到市場需求，就能吸引更多訂單，例如把印刷運用在輪框、機車等。因為基礎夠強大，所以早已沒有業務開發人員，許多生意都是自動上門。