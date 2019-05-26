五國布局自駕車 躋身領先群

2019-05-26 00:59 經濟日報 張書豪



目前有愈來愈多人接受半自動駕駛的輔助，如自適應巡航控制系統、自動停車與汽車防撞系統，預計未來自動駕駛的科技將逐漸普及，特別在人口老齡化的國家，更有推動自動駕駛技術的需求。

自動駕駛汽車提供功能主要包括降低人為錯誤導致的交通事故，以及解決部分地區因地處偏遠、人口稀少等因素，導致駕駛不足所延伸交通不便等問題。去年KPMG International公布「2019 自動駕駛車輛準備指數(AVRI)」報告，透過政策法規、技術創新、基礎建設、消費者接受度等四個面向來觀測各國自駕車準備度，其報告指出前五大準備國分別為荷蘭、新加坡、美國、瑞典與英國。

在前五大自駕車準備國中，政策法規與消費者接受度皆以新加坡排名第一；技術創新與基礎建設第一者分別為美國與荷蘭。因此新加坡於自駕車之推動模式或許值得我國借鏡參考。

我國也有許多車廠與科技業者投入研發。在自駕車試驗場域上，已於相關的試驗場域，例如沙崙綠能科學城與北投士林科技園區建置的封閉式場域，提供學界與業界進行自駕技術發展測試。自駕車相關法規草案從2017年開始陸續出現，例如《自動駕駛車輛測試管理條例》草案、《無人載具科技創新實驗條例》草案、交通部研擬的《自動駕駛車輛申請道路測試作業要點》。交通部在「智慧運輸系統發展建設計畫」亦規劃「自動駕駛車輛示範計畫」，提供各地方政府申請計畫執行。

我國擁有先進的車用電子與設備製造技術與供應鏈，具有良好的自駕車產業發展優勢，應憑藉此技術優勢，逐漸部署完整的自駕車業供應鏈。政府也應積極推動自駕車相關法規修訂，在技術與法規有效整合帶動下，完善自駕車系統自主研發及國產化，提升我國自駕車產業的核心技術能量與國際競爭力。

（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員）