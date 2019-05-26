完全自動化…自駕車終極目標

2019-05-26 00:59 經濟日報 王宣智



自駕車的終極目標是完全自動化，目前已許多自駕車公司進行道路測試，技術進展快速。美國加州政府為掌握自駕車發展概況，加州車輛管理局要求在加州道路測試的車輛，每年需回報自駕車在加州測試的相關資料，以評估自動駕駛技術發展概況，測試結果由加州車輛管理局整理為自動駕駛脫離報告。

脫離是指自駕車行駛途中因偵測到系統異常或基於安全考量，駕駛員解除自駕模式，改由人工介入操控。依加州道路測試結果，2018年自駕車技術最領先的公司為Waymo和Gruise。其中Waymo是Alphabet集團 （即Google）的子公司，在2018年道路測試的脫離率較2017年大幅降低，由每千英哩0.179次減少至0.09次；Cruise為通用(GM)集團旗下公司，脫離率由2017年每千英哩0.80次，減少至2018年的0.19次。

2019年新上市的新款車輛，許多大改款的汽車已具有依車距執行定速巡航調節、車道維持系統、前方撞擊防護等主動防護系統。依據自動車工程學會(SAE)自駕車分級的定義，具這些功能的先進駕駛輔助系統(ADAS)，自駕技術已達到等級二的水準，車輛電腦系統能依據駕駛環境的資訊，控制車輛行進方向或速度等多項動作。 Audi更宣稱其新款汽車已擁有等級三的可商用自動駕駛技術，雖然僅適用於高速公路的環境。

車輛先進駕駛輔助系統的普及化，帶動感測與通訊元件需求的成長，包括大量的影像感測器、雷達元件、車輛娛樂模組、智慧裝置串聯應用、藍芽、WiFi模組、疲勞提醒模組等。台灣ICT產業在消費市場代工強項，隨著車輛應用的需求，也將引發另一波新的商機。

不過，即使是現今最好的無人駕駛汽車，還有許多嚴峻挑戰，例如：識別不平坦的地形或惡劣天氣等，在不良環境下，如何保障自動駕駛系統仍能識別出路況並安全行駛，需仰賴影像感測、景物偵測雷達、光達等以外的輔助應用校準車輛位置，並協助移動的方式，可運用的技術包括車路通訊（V2R）、車外通訊（V2I）、新概念位置校準等，車路通訊與車外通訊乃仰賴智慧基礎設施協助定位與掌握外部狀況，讓車輛能行駛在正確路徑；新校準技術是透過精密地圖資料與車輛底盤下方的路面資訊，讓車輛得知自己的位置。美國Wave Sense公司即發展地面穿透雷達技術，透過路面資訊讓車輛系統可掌握位置資訊。

除車輛技術的突破，車隊控制系統、自駕車與交通管理系統的互動介面、智慧加油站/充電站、故障與異常通報與排除機制等，仍是空白區域。從近期美國專利局自動駕駛技術的專利申請可發現，已有廠商開始布局車輛控制技術以外的自駕車專利，包含交通工具數位運算或資料處理的設備或方法、道路車輛交通運輸控制的系統、車輛次系統或次單元之間的聯合控制、能夠控制或調整非電子設備的系統等。（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員）