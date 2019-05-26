自駕車進化 顛覆產業生態

2019-05-26 00:58 經濟日報 葉芳瑜





隨著第四次工業革命的來臨，各國無不積極投入自駕車的智慧生產模式，包括德國奧迪將汽車駕駛轉換為多位娛樂駕駛新技術、日本豐田推出無人電動小巴概念車e-Palette、南韓現代汽車推出自動駕駛概念座艙和無線充電創新概念等，車輛智慧化的實現將指日可待。百年汽車品牌通用汽車(GM)也積極轉型，大幅削減內燃機汽車生產，投資重點鎖定在自動駕駛與電動車，顯見自動駕駛技術將持續成長，且電動車將逐漸取代傳統燃油車之兩大趨勢興起。從技術限制與監管機制來看，可以發現自駕車與電動車將逐漸融合，且兩者之間將相互依存發展。 各國自駕車發展藍圖與願景 圖／經濟日報提供 分享 facebook

根據集邦科技最新預測指出，2019年車用中央處理器市場將在特定條件下自動化（Level 3）與高度自動化（Level 4）相互競爭。國際研究暨顧問機構Gartner預測，10%車輛在2021年將具有一定程度的自動駕駛功能。BCG, Zion Market Research, Infoholic Research等研究機構推估，自駕車將在2025年後成為車輛的主流，在2027年創造市場規模高達1,268億美元，年度複合成長率將達39.6%，進一步創造8,000億美元的市場商機。

面對全球自駕車的發展趨勢與商機，各國政府與產業競相發展自駕車藍圖與願景，以美國發展規劃最為前瞻，2017年就推出自駕車系統2.0做為產官學研推動自駕車指導方針，為加速車輛上路測試時程，一併將自駕車主體與車聯網技術共同規劃，預期在2025年之後，Level 5的自駕車將有機會問世。

歐盟對於自駕車發展則相對保守，發展重點鎖定在自駕商用車與接駁中型巴士，且明確在人類尊嚴、生命安全及資訊保護上設定規範與標準，初估Level 5的自駕小客車要到2035年之後才會實現。

亞洲的日本為因應高齡化與東京奧運到來，發展藍圖相對亞洲周邊國家更加完整，主打無人自駕車隊發展，更積極開發高度安全駕駛輔助系統，短期目標將期在2020年東京奧運時提供NHTSA Level3之運輸服務與高速公路行駛，長程目標是在2030年後實現Level 5全自動駕駛階段。

中國大陸近年也積極投入自駕車相關技術研發與法規制定，包括交通運輸部、工信部、北京公安部等單位2017年起陸續頒布推進自駕車道路測試管理辦法與施行細則，要在2025年之後實現Level 4自駕車在高速公路上路的目標。

我國政府亦將2018年訂為自駕車技術推展元年，匯集國內外相關領域專家意見，自駕車發展藍圖願景設定為「藉由人工智慧結合駕駛輔助系統關鍵技術，打造我國成為全球重要的自駕車研發中心與驗證場域，創造具台灣特色的自駕車製造模式與創新生態系統」。至於帶來的影響與衝擊，預期在2030年至2040年間實現，影響層面包含產業發展、社會民生、運輸服務、經濟規模、生態環境等五大面向。以電腦、電子及光學產品、支援服務、電子零組件、電力供應與運輸倉儲等五大部門為優先。

短期而言，封閉式的自駕車試驗場域將如雨後春筍般出現，未來民眾將可在特定區域或兩點之間享受自駕中巴的接駁服務。長期而言，全球「半自動駕駛」產品開始量產，影響我國以租代買的商業模式隨之興起，除汽車零組件產業在全球供應鏈更具優勢，資訊服務、通訊傳播及休閒服務等新興產業將興起，這些發展速度和後續影響將，取決於「技術進展程度」與「我國政府態度」。

自駕車推動過程成功與否，主要涉及「生命安全」及「公共資源分配」兩大課題，政府單位首先應釐清營運單位、車廠、使用者及保險公司等多方需求；其次是針對主管機關、運營單位、測試/驗證單位和研究發展單位之角色定位；最後是將相關驗證制度、肇事責任歸屬、監理與執法到車險求償機制進行法源立法。

（作者是國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心研究員）