高雄貨櫃海運50年從世界第3到15 今年首季轉口成長9%

2019-05-25 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



近60年貨櫃海運徹底改變世界的運輸技術與經濟模式，也促進了台灣的經濟奇蹟，高雄港1969年設立貨櫃碼頭並快速躍上國際舞台。高雄市立歷史博物館即日起至明年2月2日推出「奇蹟的箱子—高雄貨櫃海運50年」特展，台灣港務公司總經理郭添貴表示，高雄港吞吐量雖然從世界第3下滑到現在第15，但今年第一季到4月的的轉口量成長了9%，仍有可為。

「奇蹟的箱子—高雄貨櫃海運50年特展」以氣勢磅礡的巨大貨櫃意象，配合老照片、貨櫃船模型和碼頭機具模型等展品，帶領民眾從活潑生動的角度，認識高雄貨櫃海運發展50年的歲月軌跡。開幕式由高雄港務分公司員工組成的高雄港大樂團，演出大船入港、碼頭惜別、重逢高雄港。長榮海運、高明貨櫃、萬海航運、台灣國際造船等航商業者，都派代表出席。

郭添貴感謝台灣各航商對於台灣貨櫃海運的支持，特別是貨櫃碼頭擴建將提升高雄港競爭力，而高雄港意象即是「鋼」、「貨櫃」，透過高史博爬梳貨櫃歷史。他表示，高雄港吞吐量從世界第3下滑到第15，世界前10就有7座是大陸港口，高雄港雖然已經回不去了，但貨櫃裝卸量連續五年都有突破1千萬TEU（20呎標準櫃單位），大型化貨櫃輪停靠也在成長。

崴航國際公司董事長曾俊鵬肯定貨櫃海運對於台灣經濟的重要性，小小的地方創造奇蹟與驕傲，且透過相關的歷史保存與展覽，見證高雄貨櫃海運的50年。