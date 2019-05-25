高雄貨櫃海運50年從世界第3到15 今年首季轉口成長9%
近60年貨櫃海運徹底改變世界的運輸技術與經濟模式，也促進了台灣的經濟奇蹟，高雄港1969年設立貨櫃碼頭並快速躍上國際舞台。高雄市立歷史博物館即日起至明年2月2日推出「奇蹟的箱子—高雄貨櫃海運50年」特展，台灣港務公司總經理郭添貴表示，高雄港吞吐量雖然從世界第3下滑到現在第15，但今年第一季到4月的的轉口量成長了9%，仍有可為。
「奇蹟的箱子—高雄貨櫃海運50年特展」以氣勢磅礡的巨大貨櫃意象，配合老照片、貨櫃船模型和碼頭機具模型等展品，帶領民眾從活潑生動的角度，認識高雄貨櫃海運發展50年的歲月軌跡。開幕式由高雄港務分公司員工組成的高雄港大樂團，演出大船入港、碼頭惜別、重逢高雄港。長榮海運、高明貨櫃、萬海航運、台灣國際造船等航商業者，都派代表出席。
郭添貴感謝台灣各航商對於台灣貨櫃海運的支持，特別是貨櫃碼頭擴建將提升高雄港競爭力，而高雄港意象即是「鋼」、「貨櫃」，透過高史博爬梳貨櫃歷史。他表示，高雄港吞吐量從世界第3下滑到第15，世界前10就有7座是大陸港口，高雄港雖然已經回不去了，但貨櫃裝卸量連續五年都有突破1千萬TEU（20呎標準櫃單位），大型化貨櫃輪停靠也在成長。
崴航國際公司董事長曾俊鵬肯定貨櫃海運對於台灣經濟的重要性，小小的地方創造奇蹟與驕傲，且透過相關的歷史保存與展覽，見證高雄貨櫃海運的50年。
高雄市政府文化局劉秀英主秘提到貨櫃中裝載家庭生計也承載城市的記憶，近年發展出鋼雕藝術節與貨櫃藝術節，為高雄注入文化活力。這次特展透過「貨櫃的起源及全球化」、「高雄貨櫃的開展」、「打造貨櫃船」、「貨櫃碼頭不一樣」、「台灣貨櫃英雄」、「全球貨櫃大挑戰」及「貨櫃在地化」等7大單元，從貨櫃運輸的世界觀聚焦到高雄貨櫃發展的歷史脈絡，並從不同面向凸顯出貨櫃的運輸特性。今日高雄港的貨櫃文化已從工業發展至藝文業，隨著「貨櫃藝術節」及「集盒KUBIC」貨櫃園區等大型節慶舉辦，賦予「貨櫃」新的意義。
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