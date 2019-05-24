長榮老總示警 罷工恐致Q3旺季不旺

2019-05-24 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空勞資雙方今（24日）晚舉行罷工投票後第一次協商會議，桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）提出九項訴求，並沒有一項達成共識，雙方並約定29日舉行第二次協商。

長榮航空總經理孫嘉明示警，因為旅客擔心行程被罷工耽誤，長榮6到8月的訂位量不如預期。第3季是航空公司的旺季，他很擔心第3季會旺季不旺，加上油價上揚的負面因素，更有可能造成長榮在旺季虧損。

桃空職工正舉行空服員罷工投票，到6月6日止。桃空職工秘書長鄭雅菱透露，參與投票的人數已達八成，投票仍在進行，相信投票率會繼續攀升。航空界人士研判，從華航之前空服員及機師罷工投票皆通過的經驗來看，這次罷工投票過關的機率頗高。

在今年舉行的三次調解會上，工會提出設置勞工董事、提高日支費（外站津貼）、改善疲勞航班、禁搭便車四項訴求。調解會破局後，工會隨即發動罷工投票。

在投票期間，工會主動拋出善意，表示願意跟公司協商。然而，罷工投票後的第一次協商會議今天登場，工會提出的訴求卻由之前的四項增為八項，納入空服員國定假日值勤雙倍薪、外籍空服員每班不得超過兩人、給予工會成員會務假，以及公司變更勞動條件及工作規則，需要工會同意。

在今天的協商會議中，長榮針對之前四項訴求提出對岸，但工會並未表示意見，新增的四項訴求則受限時間未討論，留待29日協商會議繼續討論。

孫嘉明強調，以經理人角度來看，當公司經營出現危機時，例如油價高漲，除了要求衝高營收、也會要求精簡成本，公司才能獲利。現在罷工對公司營運造成困擾，若因而造成營收下滑、獲利減緩、甚至虧損，當然要必要員工及股東開誠布公說明情況，而非如工會所言，公司是在威脅員工。