總太集團關懷偏鄉 催生「小小建築師」

2019-05-24 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



以「總是愛太太」愛家文化為企業理念的總太集團，近年來以契作方式與小農合作的「總太米」，廣受住戶與收禮者好評，今年延續取之土地回饋土地的心意，將實際行動關懷延伸到位於南投中寮鄉的廣福國小。

總太集團旗下建築師與各公司代表，今(24)日來到廣福國小，除了提供學校10萬元，協助小學發展多元課程、聘任專業教師的主要經費之餘，更與學童進行了一場「小小建築師」課程。

建築師們以淺顯易懂的有趣教材，啟發孩子動腦動手學建築，同時利用課程的空檔，以中寮盛產的枊丁精油為基底，與學童們共同製作天然的清潔劑。

「愛太太就為她洗洗碗」總太集團主席吳錫坤説，這瓶清潔劑以愛家文化出發，六月起將可在總太集團旗下建案通路購屋就提供，數量有限。

南投中寮鄉廣福國小家長大多以務農維生，因維生不易，社區人口逐漸老化與流失，幾乎都是以高齡與幼兒為主。

校長王勝輝熱心教育，積極拓展學童學習眼界，期望將更多元教育課程帶進校園；「總太不太一樣的是，他們是以實際課程做最直接的教育支持」王勝輝說。

據了解，芬蘭有一所著名的兒童與青少年建築學校Arkki，鼓勵4至17歲的孩童能以「自由發揮」的主動方式，在多元的素材裡，開心創作的學習建築。

總太集團以深耕建築業27年的專業背景，此次透過建築營的課程規劃，更為中部首度將建築課程帶入偏鄉小學的建商。

廣福國小今天的多元課程主題是「支撐 」，總太建築師在課程一開始，先分享一些世界與台灣知名建築的支撐概念，隨後讓學童們各自分組實做，各小組須於限時的20分鐘之內，架構出如何讓桌上的紙杯可騰空、並承重最多的硬幣。