炎亞綸為台中大遠百光影流傳精品腕錶展站台

2019-05-24 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



看好中部地區頂級精品腕錶消費潛力，台中大遠百今(24)日起至6月4日舉辦「光影流傳聯合品牌腕錶展」，共計有50支、總價超過2,000萬元的錶款展出。

另外，現場邀請男神炎亞綸站台，近距離為貴賓展示錶款、分享配錶時尚觀點。炎亞綸也展現國民暖男魅力，突破精品錶給人的高冷形象，更開心與粉絲近距離體驗鐘錶VR互動。

這次頂級精品腕錶展，共集結了喬治傑生(GEORG JENSEN)、浪琴(LONGINES)、萬寶龍(MONTBLANC)、雷達(RADO)，以及GRAND SEIKO等五大品牌，並以時空流轉意象，打造光影概念屋及品牌特色展區。

台中大遠百希望透過「雋永傳承、經典工藝、智能未來」三大主題呈現，來介紹製錶工藝之美，其中萬寶龍Star Legacy系列單臂懸浮外置框架陀飛輪腕錶，不僅全台限量1支，更是中部首度曝光，售價達306.5萬餘元為展品之最。

今天開展活動，由遠東百貨總經理徐雪芳領銜各大品牌代表舉杯同慶，RADO副總經理唐震勤、GEORG JENSEN總經理張正勳、MONTBLANC總經理丁祖蓉、LONGINES總經理范瑞紅、GRAND SEIKO總經理前田健一等人都到場。

台中大遠百店長藍卓成表示，活動期間五大參展品牌也提供鑑賞與茶會等禮賓服務，為刺激買氣，累計消費滿20萬元，贈送日月行館住宿券、滿50萬元送RIMOWA行李箱等好禮。