空服員罷工情勢惡化 多名空姐街頭靜坐抗議

相關新聞
長榮勞資下午四度協商 工會：一次定案機率低2019-05-24 14:45
勞資團協多有附帶條款 付費可「搭便車」2019-05-24 14:45
「禁搭便車條款」爭議 行政、司法判決不同調2019-05-24 14:45
長榮臨時想開直播惹怒工會 勞資第四度協商恐生變2019-05-24 13:20
今協商長榮派總座 工會：層級有誠意 但一次定案機會低2019-05-24 09:59
營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕2019-05-24 09:01
亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版2019-05-24 08:49
長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕2019-05-24 08:41
防制「證人蟑螂」 明定規範2019-05-24 02:47
專業審理 兼顧品質效能2019-05-24 02:47
催生商業法院 引進專家證人2019-05-24 02:47
郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密2019-05-24 02:05
管理錦囊／說話的藝術2019-05-24 02:05
智慧經營／洪國超…創新發電機 點子變商機2019-05-24 02:05
贏在新南向論壇／張兆順：台商拓市 金融業助拳2019-05-24 01:59
SAP創新 擁抱體驗經濟2019-05-24 01:22
農林 9月將改選董監2019-05-24 01:22
全聯回饋消費者 福利大方給2019-05-24 01:22
全聯第三個十年 拚行動支付2019-05-24 01:22
長春集團林董 帶頭衝刺AI物聯網2019-05-24 01:22
長春集團第二代共治 啟動2019-05-24 01:22
AI加潮流穿搭 智慧電商展29日啟動2019-05-23 16:39
美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億2019-05-23 15:12
美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的2019-05-23 14:45
IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？2019-05-22 13:16
遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂2019-05-22 11:21
20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢2019-05-19 00:10
揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？2019-05-17 10:53
代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺2019-05-17 10:52
和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車2019-05-16 15:55
被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽2019-05-15 09:07
大師論壇／廖燦昌：科技新創 驗證羅默理論2019-05-14 00:43
華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實2019-04-18 23:54
卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長2019-04-18 14:06
元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線2018-12-03 00:00
熱門文章
郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密2019-05-24 02:05
華為衝擊下三不變 台積電自信的三大原因2019-05-24 11:06
高儲蓄險停售 台壽先響應2019-05-24 02:39
華為風暴 台系鏈二壞一好2019-05-24 01:22
長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕2019-05-24 08:41
央行罕見臉書發文喊話：台幣匯率「安啦」2019-05-24 00:52
亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版2019-05-24 08:49
台積續出貨華為 本季財測不變2019-05-24 01:22
經濟解析／降低華為風暴風險 台積電這做法很聰明2019-05-24 16:44
台積：明年啟動5奈米代工2019-05-24 01:22
綠委爆台塑要求爆炸受災員工放棄申報 勞動部：違法2019-05-24 12:10
五大銀新增房貸 升溫2019-05-24 02:36
保險業界：拉高保障型比重2019-05-24 02:39
和碩回台 投資149億元2019-05-23 23:28
中鋼全面調降Q3盤價 熱軋每噸降1000元2019-05-24 15:44
經濟解析／華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游2019-05-24 12:34
風機葉片就是證據 蔡英文：民進黨比國民黨更會建設2019-05-23 21:25
長榮臨時想開直播惹怒工會 勞資第四度協商恐生變2019-05-24 13:20
哪個產業最缺才？ 國發會公布未來3年人才供需報告2019-05-24 14:08
未來三年需要哪些產業人才？國發會算給你看2019-05-24 11:04
永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在2019-05-23 21:16
傳深超將替群創接華為訂單 證期局：證交所已進行了解2019-05-23 19:38
名家觀點／美中從科技戰打到貨幣戰2019-05-24 02:04
今協商長榮派總座 工會：層級有誠意 但一次定案機會低2019-05-24 09:59
新婚、離婚、分居夫妻 怎麼稅2019-05-24 02:43
群創反駁技轉陸廠 董座發布「致35萬股東書」2019-05-24 01:22
機械業新接訂單大減2019-05-24 00:47
彰銀訴訟回原點 財政部：即使兩造有契約也應有合理期限2019-05-23 20:48
一國一中心 醫療新南向報捷2019-05-24 01:56
彰銀經營權訴訟 重回原點2019-05-24 02:39
威剛董座陳立白：估2021年記憶體爆發史上最強需求潮2019-05-24 12:04
長榮總座親上火線：仍希望協商能直播 讓過程公開透明2019-05-24 17:01
台商回流 電子業生產大爆發2019-05-24 00:20
竹市爭取亞洲矽谷進駐 林智堅鄭文燦攜手發展智慧城市2019-05-24 11:43
全聯回饋消費者 福利大方給2019-05-24 01:22
工會今赴政院陳情 南山人壽聲明澄清舊系統非最佳方案2019-05-24 10:46
長春集團第二代共治 啟動2019-05-24 01:22
賣預售屋 列財產交易2019-05-24 02:43
央行喊話顧好顧滿 台幣31.5區間盤整2019-05-24 14:45
股匯雙殺、新台幣匯率連六貶 央行發臉書要大家「安啦」2019-05-23 19:31
留言