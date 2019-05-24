空服員罷工情勢惡化 多名空姐街頭靜坐抗議

2019-05-24 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會不滿長榮航空放話，指工會拒絕協商會議全程開放直播，今天下午五點集結在勞動部門口抗議，要求長榮航空給個合理的說明。