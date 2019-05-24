費玉清演唱會、獅子王音樂會挹注 寬宏今年EPS戰新高

2019-05-24 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



藝文展演辦商寬宏藝術（6596）第一季毛利率重返30％以上，創新高，每股純益1.22元，亦為歷年同期新高。展望今年，公司看好，在全年演唱會/音樂劇主辦場次將超過50場，主辦展覽活動亦可望突破20場下，營運動能充足，其中費玉清演唱會、獅子王音樂劇等將大幅拉抬今年表現，全年營運表現將優於去年，法人則預估，寬宏今年EPS將達5元，挑戰新高。

寬宏今日下午參加櫃買市場業績發表會，受惠主辦張信哲（1場）、盧廣仲（3場）4月演唱會已完成，且售票情況都在約9成下，推升寬宏4月營收1.15億元，月增1.32倍，年增95.02%。展望後市，5月15號開唱的6場費玉清告別演唱會，門票均已全數售罄，加上主辦炎亞綸、動力火車、朱俐靜、韋禮安等大、中、小 型演唱會皆將於第二季陸續登場，將替營運挹注新一波強勁的動能。

此外，寬宏第三季（7月）將主辦的百老匯音樂劇「獅子王」，在預售狀況良好下，亦已確定加演5場，總場次達19場。另公司預計在暑假期間於全台推出11個展覽，由於每個特展周邊商品約有70-150個品項，且商品毛利率約40%-50％，今年第一季商品銷售接近4,000萬元，已較去年全年近6,000萬的銷售超過一半。法人看好，今年寬宏主辦展覽活動有近20場，周邊商品銷售金額有望優於去年，有助於全年毛利率持穩在30%以上。

業外方面，寬宏除了先前投資表坊文創43%股權外，今年一月以2750萬元投資體育活動主辦/執行商展逸國際，該公司以舉辦「BE HEROES經典系列賽」著名，國際品牌如NIKE也會委託其舉辦活動，旗下並擁有許多體育明星經紀約，寬宏將於第二季起依照持股比例5.56%認列其獲利。

整體而言，法人看好，寬宏第二季營運仍將優於第一季，第三季在演唱會、展覽齊發下，有望成為全年最高峰，儘管第四季主辦演出數量較少，不過全年營運表現仍可望優於去年，預估每股盈餘可達5元，挑戰歷史新高。