禁搭便車 為何工會與長榮航無法達成共識？

2019-05-24 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會(桃空職工)跟長榮航空協商在即，兩方對「禁搭便車」一直無法達成共識，分析「禁搭便車」僅規範在團體協約法，依照第13條的規定，有「正當理由」或「非該團體協約關係人之勞工、支付一定之費用予工會者，不在此限」。另外，美國有一個勞資爭議案，因被迫從薪資扣繳工會會費，然而在2018年6月美國的最高法院大法官會議判定違憲(Janus vs AFSCE案)。

工會主張爭取到的權益是他們有付出心血、時間與工會活動努力，爭取到好的條件，為了保障工會的團結權，只能工會的會員也享有。然而依照第13條的規定，有「正當理由」不在此限，長榮所持的是第一個觀點「正當理由」。

長榮航空已經多次主張「禁搭便車」違反公司對待所有員工一視同仁的基本原則，不能有加入工會者就有比較好的待遇，且航空公司的運作重視工作團隊合作，講究CRM (客艙資源管理)，禁搭便車會造成團隊減損，甚至按照航空安全管理「人為因素」(human factor)理論，會有不利影響飛安之顧慮。

另外這是否有「強迫所有勞工都要加入職業工會」，也有違「工會法」勞工可自由選擇入會的精神。在美國從1977在法律界纏訟多年的底特律教師員工Abood不服其被迫從薪資扣繳工會會費，Abood認為強迫入會有箝制言論自由之嫌，原先美國的解釋令是允許。

然而在2018年6月，最高法院大法官會議判定違憲(Janus vs AFSCE案)，等於是打了工會一大巴掌，判定這種強制收費違反「美國憲法修正案第一條：言論自由」的規定。這個判例對後續國內對於相關法令的修訂，應該極有參考價值。