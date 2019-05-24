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長榮總座親上火線：仍希望協商能直播 讓過程公開透明

2019-05-24 17:01經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空總經理孫嘉明今（24）日表示，長榮航空今天一早已經正式發文給桃園市空服員職業工會（桃空職工）希望能開放直播；根據桃空職工今日早上發出的二份新聞稿，第一次是否認長榮航空有提出，但第二份新聞稿又提及雙方針對直播未達成共識，這樣的內容，大家就可以知道長榮航空有沒有提出要求。

當初雙方說好要在長榮桂冠酒店協商，今天臨時又說要到勞動部，長榮航空場地都已經準備好，全部團隊也都在這裡等工會成員，實在不懂為什麼突然又要換地點，長榮航空還是會繼續在桂冠酒店協商會場等他們，期望大家能盡快協商。

孫嘉明進一步表示，在不確定罷工會不會發生，旅客的行程規劃，後續訂位量已經趨緩，沒有達到預設目標，公司已面臨重大經營挑戰。

以過去油價高漲時，成本急速攀升，長榮航空必須衝營收外，精簡成本，公司才能維持獲利；罷工不明朗因素，從經理人角度，這個情況已經對營運造成困擾，營收及獲利開始受到衝擊下滑，民營公司有賺錢才能有年終獎金及調薪，過去獲利穩健，營運不錯，發四個月年終獎金，今年有罷工的不確定狀況發生，身為經理人必須跟員工說明狀況，但每次說明總遭到工會扭曲，預警說法被認為是威脅員工，對於經理人來說，真的很為難。

長榮航空總經理孫嘉明今天表示會在長榮桂冠酒店等工會成員來協商。 記者黃淑惠／攝影
長榮航空總經理孫嘉明今天表示會在長榮桂冠酒店等工會成員來協商。 記者黃淑惠／攝影
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長榮航空總經理孫嘉明說，今天一早已經正式發文給桃園市空服員職業工會（桃空職工）希...
長榮航空總經理孫嘉明說，今天一早已經正式發文給桃園市空服員職業工會（桃空職工）希望能開放直播。記者黃淑惠／攝影
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長榮航空罷工營收
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