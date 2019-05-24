長榮總座親上火線：仍希望協商能直播 讓過程公開透明
長榮航空總經理孫嘉明今（24）日表示，長榮航空今天一早已經正式發文給桃園市空服員職業工會（桃空職工）希望能開放直播；根據桃空職工今日早上發出的二份新聞稿，第一次是否認長榮航空有提出，但第二份新聞稿又提及雙方針對直播未達成共識，這樣的內容，大家就可以知道長榮航空有沒有提出要求。
當初雙方說好要在長榮桂冠酒店協商，今天臨時又說要到勞動部，長榮航空場地都已經準備好，全部團隊也都在這裡等工會成員，實在不懂為什麼突然又要換地點，長榮航空還是會繼續在桂冠酒店協商會場等他們，期望大家能盡快協商。
孫嘉明進一步表示，在不確定罷工會不會發生，旅客的行程規劃，後續訂位量已經趨緩，沒有達到預設目標，公司已面臨重大經營挑戰。
以過去油價高漲時，成本急速攀升，長榮航空必須衝營收外，精簡成本，公司才能維持獲利；罷工不明朗因素，從經理人角度，這個情況已經對營運造成困擾，營收及獲利開始受到衝擊下滑，民營公司有賺錢才能有年終獎金及調薪，過去獲利穩健，營運不錯，發四個月年終獎金，今年有罷工的不確定狀況發生，身為經理人必須跟員工說明狀況，但每次說明總遭到工會扭曲，預警說法被認為是威脅員工，對於經理人來說，真的很為難。
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