長榮總座親上火線：仍希望協商能直播 讓過程公開透明

2019-05-24 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空總經理孫嘉明今（24）日表示，長榮航空今天一早已經正式發文給桃園市空服員職業工會（桃空職工）希望能開放直播；根據桃空職工今日早上發出的二份新聞稿，第一次是否認長榮航空有提出，但第二份新聞稿又提及雙方針對直播未達成共識，這樣的內容，大家就可以知道長榮航空有沒有提出要求。

當初雙方說好要在長榮桂冠酒店協商，今天臨時又說要到勞動部，長榮航空場地都已經準備好，全部團隊也都在這裡等工會成員，實在不懂為什麼突然又要換地點，長榮航空還是會繼續在桂冠酒店協商會場等他們，期望大家能盡快協商。

孫嘉明進一步表示，在不確定罷工會不會發生，旅客的行程規劃，後續訂位量已經趨緩，沒有達到預設目標，公司已面臨重大經營挑戰。