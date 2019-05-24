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貿協招考國際經貿人才 最後倒數5月29日截止

2019-05-24 16:55聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

外貿協會今年招考國際經貿人才，報名已進入最後倒數階段，即將於5月29日截止，預計錄取名額32名。今年職缺除「國際市場行銷」、「商情研究」、「財務會計」之外，更涵蓋「數位行銷」、「數據分析」、「使用體驗(UX)需求分析專案管理」、「資訊專案管理」、「系統控制工程師」等領域，貿協表示，期待新血加入，在世界舞台放膽發揮所長，協助業者走向世界。

貿協指出，新進員工大學畢業起薪4萬1仟元起，碩士畢業4萬4仟元起，且工作內容多元，包括拓展全球市場、提升臺灣產業形象、推廣服務業貿易、提供市場研析及商情、數位及電商行銷、運用大數據發掘商機、辦理台灣國際專業展、培訓國際企業人才、營運展覽館及會議中心、推動國際經貿聯繫等服務，是擴張職涯及世界視野的絕佳舞台，加上有派駐海外工作機會，每年吸引許多對於國際經貿行銷有興趣的求職者報名。

今年招考筆試訂於6月15日舉行，相關甄試簡章已公布在台灣金融研訓院網站「中華民國對外貿易發展協會專區」https://ptc.tabf.org.tw/tw/ptc_108taitra，考生亦可前往外貿協會網站「招考訊息」https://about.taitra.org.tw/招考訊息查詢，請把握最後報名機會。

外貿協會電商

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