中鋼宣布 調降第三季鋼品價格

2019-05-24 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



因美中貿易紛擾未解，國際政經事件不確定性升高，衝擊今年全球經濟成長動能。中鋼今天下午宣布調降108年第三季盤價適度調降各項鋼品售價，以提高下游競爭力與接單力度

中鋼表示，全球性的不確定風險已造成國際鋼鐵市場的短期動盪，用戶保守採購，影響鋼鐵需求。雖國際鋼價今年2月觸底反彈，但隨即陷入箱型整理，煤鐵原料成本居高不下甚至波段走高，使各國鋼廠皆積極調整策略避免陷入虧損經營。

中鋼認為，大陸寶武、鞍鋼及首鋼等主要鋼廠最新6月盤價守穩未跌，顯示即使目前下游產業需求不振，但高價原料已對鋼廠形成壓力，短期國際鋼價因成本因素並無大跌空間。未來若美中貿易談判有樂觀發展，市場觀望氣氛消散，回補庫存需求亦可釋出，國際鋼價應可在第4季脫離沉悶盤局。

行政院國發會發布3月份景氣對策燈號為黃藍燈，4月出口值同比連續6個月衰退，顯示國際貿易保護主義已衝擊台灣出口經濟，但有部份產業有機會受益於轉單效應。目前政府積極落實公共工程建設及鼓勵大陸台商回台投資，預期台灣經濟將可重拾活力。