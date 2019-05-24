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中鋼第3季盤價出爐 七大鋼品全面調降

2019-05-24 15:49經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

中鋼今（24）日下午開出以跌盤開出第3季盤價，七大鋼品全面調降，包括熱軋下跌每公噸1,000元、冷軋跌每公噸941元，至於電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、鋼板等下跌529至800元不等。

中鋼表示，因美中貿易紛擾未解，國際政經事件不確定性升高，衝擊今年全球經濟成長動能。國際貨幣基金（IMF）於4月微幅下調2019年全球經濟成長率0.2%，預估全年成長仍有3.3%，經濟合作暨發展組織（OECD）亦預估2019年全球經濟成長率為3.3%，國際研究單位預測未來景氣擴張力道放緩。

全球性的不確定風險已造成國際鋼鐵市場的短期動盪，用戶保守採購，影響鋼鐵需求。雖國際鋼價今年2月觸底反彈，但隨即陷入箱型整理，煤鐵原料成本居高不下甚至波段走高，使各國鋼廠皆積極調整策略避免陷入虧損經營。

中鋼表示，大陸寶武、鞍鋼及首鋼等主要鋼廠最新6月盤價守穩未跌，顯示即便目前下游產業需求不振，高價原料已對鋼廠形成壓力，短期國際鋼價因成本因素並無大跌空間。

未來若美中貿易談判有樂觀發展，市場觀望氣氛消散，回補庫存需求亦可釋出，國際鋼價應可於第四季脫離沉悶盤局。

雖然目前鋼鐵原料成本居高不下，中鋼亦面臨營運銷售挑戰，為協助下游客戶突破困境，中鋼經審慎評估內外在經濟環境，考量各用鋼產業特性與下游產銷狀況，決定第3季盤價適度調降各項鋼品售價，以提高下游競爭力與接單力度。

中鋼鋼價鋼鐵

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