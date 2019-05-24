TPIPAS臺灣個人資料保護與管理制度 數位經濟下的個資保護工具

2019-05-24 15:39 聯合新聞網 台北訊



你可知道自己的個人資料現正如何被使用嗎？

面對數位經濟洪流來襲，網際網路發展帶動電子商務興盛交易，個人資料加值運用已顛覆傳統交易模式。大數據時代下，各類型個人資料結合生物醫療、金融科技、產業分析及市場行銷等面向進行加值運用，資料價值因此被提升，進而帶動國際間對於個資及隱私保護意識之重視。

在數位經濟時代下，個人資料及隱私保護與商業運用效益提升兩者之間，猶如站在天平兩端相互拉扯，如何衡平法益及商務交易競爭？企業該如何建置完善的個人資料保護制度以符合法遵需求，進而合理運用個人資料為企業帶來效益？

為協助國內打造安心交易之商務環境，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）長年規劃並推動「臺灣個人資料保護與管理制度」（Taiwan Personal Information Protection and Administration System，簡稱TPIPAS），以我國個人資料保護法規範為基礎，納入管理制度精神，積極協助企業內部建置個人資料管理流程，提升法規遵循度，降低個資外洩事故風險，保障當事人資料安全，建構民眾對交易安全之信賴感，進而促進產業發展，提升產值。

目前，TPIPAS主要透過各級專業證照人才培訓及TPIPAS導入驗證兩大方向進行個資隱私保護制度推動與建置，明（109）年即將邁入第10年的TPIPAS，已在全國培養上千位專業證照人員，制度導入並通過全事業驗證之廠商更擴及電子商務業、物流業、資訊業、金融業、生物科技業、百貨零售業等業別。TPIPAS期盼藉由專業證照人才培訓與個資推廣課程宣導，將個資隱私保護法遵教育深入個人，進而回歸企業內化並推動，協助民眾建構正確的個資及隱私保護概念。各個導入TPIPAS並通過驗證之企業，能夠達到遵循國內個資法並降低責任風險，降低個資外洩事故發生之效益，並透過資料隱私保護標章（Data Privacy Protection Mark，dp.mark）之取得，做為企業實踐個資與隱私保護工作對外表彰，不僅可提升企業形象，亦可協助民眾於安全交易選擇上之識別指標。

個資及隱私保護工作須長期投入，良好制度的建置亦是長期任務。為與國內企業一同攜手落實個資保護及管理工作，打造與國際趨勢接軌之法制環境，TPIPAS團隊將推出一系列TPIPAS制度與新興國際隱私議題結合之專業課程，並預計於今（108）年底舉辦十周年交流茶會，促進個資隱私法遵貼近企業實務面向。