高雄旅展開跑 虎航祭機票九折優惠

2019-05-24 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



高雄在地最具代表性的旅展2019高雄市旅行公會國際旅展即於24日至27日在高雄展覽館盛大舉辦，台灣虎航今年依舊不缺席，除了就日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓推出全線促銷優惠價外，民眾於現場購票還可再享票價九折，以感謝虎迷們一直以來的支持。

台灣虎航今年的攤位（特26-1）充滿可看性和趣味性，特別設置了高達3.5公尺的巨型塔台造型扭蛋機，巧妙結合航空和機場意象，預計將成為展館最吸睛的焦點。現場民眾只要按讚台灣虎航官方粉絲專頁，即可參加「虎運扭一下」的巨型扭蛋機活動，最大獎是台灣虎航指定航點來回機票一張，另有限量只送不賣的台灣虎航紀念商品，旅展期間預計送出18張來回機票及豐富的精美紀念商品。

此外，台灣虎航的超人氣網紅「虎將」也會南下至旅展現場，舉辦高雄地區的首次見面會，於5月24日至26日之特定時段將現身展館和民眾們進行拍照互動，牽手討抱來者不拒，讓南部民眾也有機會親身感受「虎將」可愛又萌呆的魅力。

旅展期間，台灣虎航同步推出線上旅展，促銷期間為5月24日上午10時起至5月27日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為5月24日至2020年3月28日，有機會享有單程未稅599元起的旅展限定優惠促銷價，民眾於旅展現場購票除有機會再享九折外，還有每日展場限定的成交禮；而旅展現場購買岡山或佐賀航線機票的民眾，還有機會獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。

台灣虎航服務航點持續擴大，繼去年開航宿霧，4月2日開航桃園-卡利波（長灘島）後，緊接於6月7日也將開航桃園-公主港（巴拉望），菲律賓航線一口氣增加至三個，目前日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓共計22航點、29條航線。虎航表示，民眾不妨可趁機搶購旅展優惠機票，規劃即將到來的暑假假期。