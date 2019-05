正宗義大利披薩 降臨王朝大酒店

想吃正宗的義大利披薩不用跑到義大利,在台北也吃得到。台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET新聘任義大利籍大廚法比歐(Fabio Macrì),法比歐擅長製作各式義式披薩,以及表演精彩的「拋披薩皮」秀(Pizza freestyle)。

除此之外,考量到消費者外帶需求,顧客也可在咖啡廳SUNNY CAFE外帶與親友分享,10吋披薩目前共有3種口味,即日起至5月底,每款售價250元,六月份也會推出更多不同口味的披薩給顧客嚐鮮。

法比歐來自義大利北方城市杜林,13歲開始踏入餐飲界,家族內就有好幾位專業的披薩師傅,對於披薩從小耳濡目染,立志成為優秀的披薩師傅。

十年磨一劍,法比歐憑著在義大利餐廳學習到的經驗與辛苦練習,練就一身做披薩及表演「拋披薩皮」秀的絕活,他曾在德國開店,擁有兩間披薩餐廳,後來因緣際會來到台灣,愛上台灣寶島的人文氣息與自然環境,毅然決然投身台灣餐飲業。

法比歐在製作披薩時,習慣秀上一段「拋披薩皮」,先吸引顧客們的目光,當餅皮甩至約0.5公分的薄度時,再加入祖傳的特製紅醬,依照口味在餅皮上方灑上滿滿的食材,如「瑪格麗特披薩」就是加入大量的莫札瑞拉起司、番茄等食材,放入400度的窯烤爐內,烤上兩分鐘,香味撲鼻的披薩就能新鮮出爐。

到底要怎麼做出好吃的披薩?法比歐笑說,做出好吃披薩的訣竅除了經驗與技巧外,最重要的就是「用心」,唯有用心才能維持料理的味道與口感,唯有用心才能知道顧客的喜好、滿足顧客的胃。

法比歐的座右銘是:「Choose a job you love, and you wont have to work even a day in your life.」法比歐未來除了製作道地義式披薩外,也會運用台灣在地食材研發創新的披薩口味,努力讓饕客們滿足而歸。