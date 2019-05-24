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正宗義大利披薩 降臨王朝大酒店

2019-05-24 15:10經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

想吃正宗的義大利披薩不用跑到義大利，在台北也吃得到。台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET新聘任義大利籍大廚法比歐（Fabio Macrì），法比歐擅長製作各式義式披薩，以及表演精彩的「拋披薩皮」秀(Pizza freestyle)。

除此之外，考量到消費者外帶需求，顧客也可在咖啡廳SUNNY CAFE外帶與親友分享，10吋披薩目前共有3種口味，即日起至5月底，每款售價250元，六月份也會推出更多不同口味的披薩給顧客嚐鮮。

法比歐來自義大利北方城市杜林，13歲開始踏入餐飲界，家族內就有好幾位專業的披薩師傅，對於披薩從小耳濡目染，立志成為優秀的披薩師傅。

十年磨一劍，法比歐憑著在義大利餐廳學習到的經驗與辛苦練習，練就一身做披薩及表演「拋披薩皮」秀的絕活，他曾在德國開店，擁有兩間披薩餐廳，後來因緣際會來到台灣，愛上台灣寶島的人文氣息與自然環境，毅然決然投身台灣餐飲業

法比歐在製作披薩時，習慣秀上一段「拋披薩皮」，先吸引顧客們的目光，當餅皮甩至約0.5公分的薄度時，再加入祖傳的特製紅醬，依照口味在餅皮上方灑上滿滿的食材，如「瑪格麗特披薩」就是加入大量的莫札瑞拉起司、番茄等食材，放入400度的窯烤爐內，烤上兩分鐘，香味撲鼻的披薩就能新鮮出爐。

到底要怎麼做出好吃的披薩？法比歐笑說，做出好吃披薩的訣竅除了經驗與技巧外，最重要的就是「用心」，唯有用心才能維持料理的味道與口感，唯有用心才能知道顧客的喜好、滿足顧客的胃。

法比歐的座右銘是：「Choose a job you love, and you wont have to work even a day in your life.」法比歐未來除了製作道地義式披薩外，也會運用台灣在地食材研發創新的披薩口味，努力讓饕客們滿足而歸。

顧客除了在自助餐廳SUNNY BUFFET可以吃到法比歐製作的義式披薩，也可以在咖啡廳SUNNY CAFE購買。目前SUNNY CAFE現場販售3款手工披薩，口味分別為：「瑪格麗特」、「鮪魚洋蔥披薩」及「厄瓜多爾披薩」，披薩尺寸皆為10吋，每款售價250元。

法比歐透過「拋披薩皮」吸引顧客目光，不僅有趣又增添食慾。王朝大酒店／提供。
法比歐透過「拋披薩皮」吸引顧客目光，不僅有趣又增添食慾。王朝大酒店／提供。
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王朝大酒店聘請義大利籍大廚法比歐（Fabio Macrì），為台灣老饕帶來正宗的...
王朝大酒店聘請義大利籍大廚法比歐（Fabio Macrì），為台灣老饕帶來正宗的義式披薩。王朝大酒店／提供。
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法比歐透過「拋披薩皮」吸引顧客目光，不僅有趣又增添食慾。 圖／王朝大酒店提供。
法比歐透過「拋披薩皮」吸引顧客目光，不僅有趣又增添食慾。 圖／王朝大酒店提供。
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義大利咖啡廳餐飲業

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