正宗義大利披薩 降臨王朝大酒店

2019-05-24 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



想吃正宗的義大利披薩不用跑到義大利，在台北也吃得到。台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET新聘任義大利籍大廚法比歐（Fabio Macrì），法比歐擅長製作各式義式披薩，以及表演精彩的「拋披薩皮」秀(Pizza freestyle)。

除此之外，考量到消費者外帶需求，顧客也可在咖啡廳SUNNY CAFE外帶與親友分享，10吋披薩目前共有3種口味，即日起至5月底，每款售價250元，六月份也會推出更多不同口味的披薩給顧客嚐鮮。

法比歐來自義大利北方城市杜林，13歲開始踏入餐飲界，家族內就有好幾位專業的披薩師傅，對於披薩從小耳濡目染，立志成為優秀的披薩師傅。

十年磨一劍，法比歐憑著在義大利餐廳學習到的經驗與辛苦練習，練就一身做披薩及表演「拋披薩皮」秀的絕活，他曾在德國開店，擁有兩間披薩餐廳，後來因緣際會來到台灣，愛上台灣寶島的人文氣息與自然環境，毅然決然投身台灣餐飲業。

法比歐在製作披薩時，習慣秀上一段「拋披薩皮」，先吸引顧客們的目光，當餅皮甩至約0.5公分的薄度時，再加入祖傳的特製紅醬，依照口味在餅皮上方灑上滿滿的食材，如「瑪格麗特披薩」就是加入大量的莫札瑞拉起司、番茄等食材，放入400度的窯烤爐內，烤上兩分鐘，香味撲鼻的披薩就能新鮮出爐。

到底要怎麼做出好吃的披薩？法比歐笑說，做出好吃披薩的訣竅除了經驗與技巧外，最重要的就是「用心」，唯有用心才能維持料理的味道與口感，唯有用心才能知道顧客的喜好、滿足顧客的胃。

法比歐的座右銘是：「Choose a job you love, and you wont have to work even a day in your life.」法比歐未來除了製作道地義式披薩外，也會運用台灣在地食材研發創新的披薩口味，努力讓饕客們滿足而歸。