長榮臨時想開直播惹怒工會 勞資第四度協商恐生變

2019-05-24 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



經過一個月，長榮勞資雙方今下午展開第四度協商，卻又因是否開放直播一事增添變數。資方今對勞方喊話，希望可以直播並開放媒體進來採訪遭拒，工會稍早秀出昨會議紀錄反擊，雙方共識皆同意不放記者列席，工會表示錯愕，今下午如果想繼續談必須改在勞動部，不然可能就沒有討論必要。

長榮則說，事實上在昨天會議當下就有提要直播及開放媒體列席，都是工會單方面不同意，至於是否要改在勞動部，長榮表示還在瞭解狀況中。

長榮勞資雙方今天下午5時30分將展開四度協商，據了解，勞動部勞動關係司司長王厚偉、交通部航政司長葉協隆、交通部參事黃荷婷、交通部民航局標準組組長林俊良、桃園市勞動局長陳靜航列席，長榮則派總經理孫嘉明當代表。

外界原以為這次長榮派出孫嘉明當代表，表示相當誠意，有望拉近勞資雙方距離，沒想到臨時殺出是否直播這個程咬金。

工會說，對於長榮對外放話說勞方拒絕直播，感到非常錯愕。工會說昨天下午2時到5時勞資雙方有約出來開議事規範確認會議，雙方取得共識，官方列席不發言、也不開放記者列席即不接受任何會中訪談或提問，結果長榮竟在晚上8時詢問可否直播。

工會表示，長榮這樣出爾反爾、改來改去，那是不是連今天協商的結果都可以變卦，「今天晚上的談話能相信嗎？」工會說，原先今天下午5時會在台北長榮桂冠酒店開會前記者會，將改在勞動部前，協商地點也希望從長榮桂冠改到勞動部，會請勞動部協助安排場地，若長榮仍要繼續在長榮桂冠酒店談的話，這樣一個對勞方陌生的地方，可能就沒有繼續談的必要了。

工會表示，昨協商會議議事規則，雙方決議有一由勞資雙方各派7名協商代表，三到五名列席；二資方將提出八項訴求對案，若討論順利雙方將進行第二次會議；三參考過往20次團協進行模式，勞資雙方輪流擔任主席，24日由長榮航空主持，下次會議主席改由桃空職工擔任；四開放交通部、勞動部、桃園市勞動局官員列席；五不開放記者列席，會中不接受任何訪談或提問。

針對工會控訴，長榮說，昨天會議當下長榮就有提要開放直播，以及讓媒體列席，工會當下單方面拒絕，並非工會所有臨時提出直播要求；至於下午協商是否改在勞動部，長榮表示還在瞭解狀況中。