美廉社導入全新拖拉門設計 衝刺「千店目標」

2019-05-24 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



知名連鎖超市品牌美廉社的母公司三商家購（2945）今（24）日舉行股東會，公司宣誓將持續朝「千店目標」邁進。美廉社目前已經在61家分店導入全新的拖拉門設計，5月下旬要擴及到200家店，透過「拖拉門」設計可以開設更多30坪以下的小型店，有助美廉社衝刺分店數。

以「社區超市」定位的美廉社，介於量販與超商中間，成功殺出一條血路，去年總共新增門市55家、關閉門市2家，累積門市數達到670家，僅次於全聯，為國內第二大的小型連鎖超市品牌。

今年到昨天為止，美廉社新增16家分店、關閉5家，展店速度比去年稍慢，三商家購總經理邱光隆表示，主要是找人有點辛苦，上半年放比較多的心思在既有店的提升。不過接下來展店計畫還是會持續，「千店目標」不變。

為此，美廉社希望提高加盟店的比例，以釋出更多人力開設直營店，而加盟店可以減少人事及租賃成本，並激勵加盟主自我提升毛利。

目前美廉社的加盟店比例為25%，目標今年內能拉升到三成。