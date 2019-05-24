泡麵年產值110億元 統一肉燥麵飄香48年市佔最高

2019-05-24 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為進一步擴大市佔率，已飄香48年的統一肉燥麵，繼去年與寧夏夜市合作後，自今（24）日起至6月19日一連17天，則是攜手逢甲夜市，推出「肉燥香．料理大賞」限時聯名快閃活動，以統一肉燥麵為食材，並由13家特色人氣店家，發揮巧思端出充滿創意的17道期間限定美味。

統一企業發言人涂忠正指出，所有的競爭都是存在的，儘管近年來異國泡麵掀起一股「食」尚新熱潮，但經典古早味的統一肉燥麵，卻有著老少通「吃」的好味道。

但，如何將老字號泡麵變成新商品？近年來，統一麵分享的是泡麵不再只是即食性而已，它也可以變成食材的一種，變成生活麵，翻玩出各式創意料理。

涂忠正指出，台灣泡麵市場年產值，一路從2016年的104億、2017年的109億，2018年更上衝至110億元，而統一旗下所有泡麵品牌則佔國內整體泡麵市場的四成，其中飄香已有48年，從未更改過美味配方的統一肉燥麵則是銷售冠軍，年銷3,500萬包，佔國內泡麵整體市場的12%，市佔率最高。

至於近年來引爆話題和流行熱潮的異國風泡麵，市佔率僅為5%，涂忠正分析，這就是關於「適口性」的問題，異國風泡麵多半是嚐鮮，或者滿足特定口味族群，但經典，且帶有懷舊的好味道，則是會歷久不衰，就連統一肉燥罐頭，也年銷約40萬罐。