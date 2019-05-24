親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

同婚首日！陳雪：手續3分鐘 同志走了幾十年

NBA／暴龍雷納德35分逆襲 105:99三連勝公鹿聽牌

泡麵年產值110億元 統一肉燥麵飄香48年市佔最高

2019-05-24 10:24經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

為進一步擴大市佔率，已飄香48年的統一肉燥麵，繼去年與寧夏夜市合作後，自今（24）日起至6月19日一連17天，則是攜手逢甲夜市，推出「肉燥香．料理大賞」限時聯名快閃活動，以統一肉燥麵為食材，並由13家特色人氣店家，發揮巧思端出充滿創意的17道期間限定美味。

統一企業發言人涂忠正指出，所有的競爭都是存在的，儘管近年來異國泡麵掀起一股「食」尚新熱潮，但經典古早味的統一肉燥麵，卻有著老少通「吃」的好味道。

但，如何將老字號泡麵變成新商品？近年來，統一麵分享的是泡麵不再只是即食性而已，它也可以變成食材的一種，變成生活麵，翻玩出各式創意料理。

涂忠正指出，台灣泡麵市場年產值，一路從2016年的104億、2017年的109億，2018年更上衝至110億元，而統一旗下所有泡麵品牌則佔國內整體泡麵市場的四成，其中飄香已有48年，從未更改過美味配方的統一肉燥麵則是銷售冠軍，年銷3,500萬包，佔國內泡麵整體市場的12%，市佔率最高。

至於近年來引爆話題和流行熱潮的異國風泡麵，市佔率僅為5%，涂忠正分析，這就是關於「適口性」的問題，異國風泡麵多半是嚐鮮，或者滿足特定口味族群，但經典，且帶有懷舊的好味道，則是會歷久不衰，就連統一肉燥罐頭，也年銷約40萬罐。

今年統一麵將偕同逢甲夜市擴大規模打造「肉燥香．料理大賞」，以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，為熟悉的肉燥香賦予更多創新語言，也準備挑動消費者的味蕾。

統一企業發言人涂忠正指出，所有的競爭都是存在的，儘管近年來異國泡麵掀起一股「食」...
統一企業發言人涂忠正指出，所有的競爭都是存在的，儘管近年來異國泡麵掀起一股「食」尚新熱潮，但經典古早味的統一肉燥麵，卻有著老少通「吃」的好味道。 圖／統一企業提供
分享
今年統一麵將偕同逢甲夜市擴大規模打造「肉燥香．料理大賞」，以顛覆想像的創意，研發...
今年統一麵將偕同逢甲夜市擴大規模打造「肉燥香．料理大賞」，以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，為熟悉的肉燥香賦予更多創新語言，也準備挑動消費者的味蕾。 圖／統一企業提供
分享

泡麵統一企業

相關新聞

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 09:01

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版

2019-05-24 08:49

郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密

2019-05-24 02:05

長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕

2019-05-24 08:41

防制「證人蟑螂」 明定規範

2019-05-24 02:47

專業審理 兼顧品質效能

2019-05-24 02:47

催生商業法院 引進專家證人

2019-05-24 02:47

管理錦囊／說話的藝術

2019-05-24 02:05

智慧經營／洪國超…創新發電機 點子變商機

2019-05-24 02:05

贏在新南向論壇／張兆順：台商拓市 金融業助拳

2019-05-24 01:59

SAP創新 擁抱體驗經濟

2019-05-24 01:22

農林 9月將改選董監

2019-05-24 01:22

全聯回饋消費者 福利大方給

2019-05-24 01:22

全聯第三個十年 拚行動支付

2019-05-24 01:22

長春集團林董 帶頭衝刺AI物聯網

2019-05-24 01:22

長春集團第二代共治 啟動

2019-05-24 01:22

AI加潮流穿搭 智慧電商展29日啟動

2019-05-23 16:39

美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12

美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的

2019-05-23 14:45

罷工投票率已破七成 長榮空服6月4日先上街頭

2019-05-23 12:21

鑽石級智慧建築懸缺16年 台中由鉅「大恆」取得認證

2019-05-23 09:44

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢

2019-05-19 00:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:53

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:52

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:55

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

大師論壇／廖燦昌：科技新創 驗證羅默理論

2019-05-14 00:43

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

國泰聚 55年品牌力 成屋銷售 市場珍稀產品

2019-05-17 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

日圓換匯飆破0.29 雙幣卡+ATM省很大

2019-05-23 16:50

哈日族苦！ 0.29字頭日圓來了

2019-05-23 12:27

經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02

郭台銘恐「晚節不保」？鴻海管理方程式大解密

2019-05-24 02:05

華為風暴 台系鏈二壞一好

2019-05-24 01:22

高儲蓄險停售 台壽先響應

2019-05-24 02:39

風電購價落差為何那麼大？蔡英文：這一題不難回答

2019-05-23 18:13

美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12

台積電技術論壇 魏哲家：5奈米一期裝機

2019-05-23 14:47

符合全球貿易法規 台積電：目前對華為出口不需改變

2019-05-23 12:16

股匯雙殺！新台幣匯率連六貶收31.547元

2019-05-23 16:27

台幣貶、油電雙漲惡夢又來了？ 專家說關鍵是這件事

2019-05-23 12:43

金管會斬高儲蓄保單 台灣人壽類定存商品將分年下架

2019-05-23 12:38

台積續出貨華為 本季財測不變

2019-05-24 01:22

新台幣貶勢不止 但央行說「沒有大幅貶值」

2019-05-23 18:46

華為風暴延燒 台積電：對華為出貨不變

2019-05-23 12:40

美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的

2019-05-23 14:45

央行罕見臉書發文喊話：台幣匯率「安啦」

2019-05-24 00:52

長春集團「二代共治」 林書鴻長子林顯東掌大連化工

2019-05-23 18:31

全聯拚行動支付 今年目標650億元

2019-05-23 16:46

亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版

2019-05-24 08:49

長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕

2019-05-24 08:41

罷工投票率已破七成 長榮空服6月4日先上街頭

2019-05-23 12:21

月薪15萬監管人員納責任制 預估影響3.8萬人

2019-05-23 16:04

永豐金：新台幣31.5元已到短線滿足點

2019-05-23 15:26

大咖再添一家！和碩科技也回流投資149億元

2019-05-23 18:48

台積：明年啟動5奈米代工

2019-05-24 01:22

全聯PX-Pay綁富邦J卡 回饋最高達30%

2019-05-23 18:54

保險業界：拉高保障型比重

2019-05-24 02:39

風機葉片就是證據 蔡英文：民進黨比國民黨更會建設

2019-05-23 21:25

超市首擁支付工具 全聯PX Pay明啟動

2019-05-23 14:43

金管會出手掐斷高儲蓄保單 台壽：類定存商品分年停售

2019-05-23 13:33

台積電：對華為出貨無影響 海思是夥伴

2019-05-23 12:45

和碩回台 投資149億元

2019-05-23 23:28

台積電：下半年強勁成長 全年成長目標不變

2019-05-23 14:15

傳深超將替群創接華為訂單 證期局：證交所已進行了解

2019-05-23 19:38

彰銀訴訟回原點 財政部：即使兩造有契約也應有合理期限

2019-05-23 20:48

五大銀新增房貸 升溫

2019-05-24 02:36

機械業新接訂單大減

2019-05-24 00:47

永豐金控Q1稅後盈餘創新高 對寶佳來勢洶洶老神在在

2019-05-23 21:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top