亞馬遜推出繁體中文Kindle電子書 中文作家也能自助出版

2019-05-24 08:49 聯合新聞網 台北訊



圖擷自 亞馬遜 分享 facebook

亞馬遜今天(24)宣佈推出兩萬多本繁體中文Kindle電子書，Kindle全球用戶可通過免費的Kindle應用程式（適用於iPhone/iPad, Android手機或平板電腦）或Kindle電子書閱讀器獲取。

即日起，亞馬遜Kindle商店將為讀者提供攬括倪匡、瓊瑤、劉慈欣、白先勇等知名作家著作，暢銷書《我們與惡的距離》《誰說一百分的妳，才是最好的自己》等，經典名著《紅樓夢》《金庸全集》等，以及諸多熱銷的編譯作品如丹‧布朗的《起源》、東野圭吾的《假面飯店》、漢斯‧羅斯林的《真確》、喬治‧雷蒙德‧理查‧馬丁的《冰與火之歌》等。用戶可通過訪問亞馬遜網站購買繁體中文Kindle電子書。

亞馬遜全球書籍業務副總裁David Naggar表示：「繁體中文Kindle電子書的推出讓我們向Kindle的全球願景又邁進了一步，我們一直致力於為全球用戶提供更多閱讀選擇，讓他們無論身處何地均能輕鬆獲取自己想讀的書籍。我們希望今天推出的兩萬多本繁體中文電子書能觸達全球數千萬的繁體中文讀者。」

Kindle為繁體中文讀者設計了多個相關功能，讓讀者能享受更優質的繁體中文橫排閱讀體驗，包括自定義字型和繁體中文搜索功能。當使用免費Kindle應用程式時，讀者可以將功能表設置為繁體中文顯示。此外，繁體中文Kindle電子書也囊括了諸多深受全球讀者青睞的Kindle功能，包括可調節的字型大小、頁面邊界，免費試讀本，書籍內容搜索，以及可以將讀者閱讀進度自動同步到所有設備與 Kindle 應用程式等。

臺灣城邦出版集團首席執行長、暢銷作家何飛鵬表示：「非常高興通過Kindle向全球讀者推介我們的優質書籍。我們已經收到很多非常優秀的作家以及學者的回饋，表示了積極的合作意願與期待。」

通過「Kindle自出版 (Kindle Direct Publishing)」出版繁體中文電子書

在為讀者提供繁體中文電子書的同時，Kindle也為作者提供了新的機會。繁體中文作家現在可通過「Kindle自出版」自助出版繁體中文電子書。作者只需輕鬆上傳他們的電子書，即可觸達全球數百萬的讀者。欲瞭解更多有關「Kindle自出版」，請訪問：http://kdp.amazon.com。