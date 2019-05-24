長榮航提協商過程全程直播 桃空職工拒絕

2019-05-24 08:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會（桃空職工）提出今（24）日重啟協商，讓外界大感意外，罷工危看似出現新轉寰。據了解，23日雙邊悄悄舉行會前會，長榮航空提出協商全程直播且開放媒體報導，但桃空職工則是拒絕此提案，外界好奇，桃空職工的算盤為何？為什麼不是比照華航勞資協商時開放外界的模式。

桃空職工不願意開放給媒體報導外。其實，也傳出兩方對於兩大議題沒有交集，首先還是工會要求爭取勞工董事席次，再來就是禁搭便車條款，這兩點是長榮航空無法退讓的底線，如果桃空職工完全沒有退讓意思，看似罷工露出曙光，實則埋下無法成功的因子。

工會要求要勞工董事，已違背資本市場運作，而且根據美國及德國相關的法令規範「工會參與決定董事」作為罷工訴求這是不合法的罷工訴求。台灣的勞工董事條例是適用在官股，長榮航空是民營企業，也不在範圍內。

長榮航認為，長榮航空的每一席董事，都是大股東用錢買股票換來的，突然要求要有勞工董事，請問勞工董事的席次是誰要出錢買單?就算真的有大股東同意讓出一席，是由大股東指定哪一個工會來擔任嗎?

另外，長榮航多年來都由專業經理人來打理，勞工董事已經是涉及大股東，任何一位長榮航空的高層都無法答應，真有權利答應是全長榮航空股東，而且還必須經過股東會來選，勞工董事這些真的不符合資本市場運作遊戲規則。

另外，禁搭便車條款也是長榮航空無法妥協的，任何一個企業家、經營者都無法接受採用一國兩制的管理方式；同工不同酬，不是逼著另一邊的人也要來一次大規模的抗議；一個公司永遠對立，公司如何能永續經營下去，更何況不和協的勞資關係，將會嚴重影響飛安。

依據全球飛安統計，超過七成的飛航事故與人為因素有關。我國飛安統計也顯示，事故主因近七成與飛行員有關，若包含其他如維修人員、管制員及組織管理因素，則約有8成涉及人為因素。

航空業原本就是勞力密集的產業，一趟人飛行任務旳完成，需要簽派員、維修員、地勤人員、空服員、管制員等互動，人與人之間溝通，往往是事故的最終防線，任何一個環節無法維持良好的互動，都可能犯下致命的錯誤。