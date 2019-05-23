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得力訂單滿載 今年營收挑戰百億

2019-05-23 19:18經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

得力（1464）今年訂單滿載，Under Armour、Adidas兩大主要客戶接單都有成長。得力表示，越南廠生產效益浮現，並持續受惠美中貿易戰的轉單效應，二、三期新產能年內陸續投入，挹注今年營運成長動能，市場預估全年營收挑戰破百億。

得力今年首季稅後純益1億元，跟去年同期相比由負轉正，較去年同期大增90.8%；毛利率同步穩健向上，來到18%，較去年同期15.1%以及去年第四季16.8%要好。得力今（23）日舉行法說會，得力總經理郭俊雄表示，匯率壓力減緩，還有越南廠營運漸入佳境，使獲利、毛利率明顯改善。

郭俊雄指出，不管是上半年秋冬裝，還是下半年2020年春夏裝，今年訂單滿手，全年營收展望樂觀。另外，在美中貿易戰下，郭俊雄稱伴隨訂單大量往越南移動，得力越南廠持續受惠。

在越南廠新產能開出、接單挹注下，得力前三大客戶今年接單均有雙位數成長。其中Under Armour今年首季財報雖不如預期，但郭俊雄強調不影響公司接單，今年反而成長近20%。

得力前三大客戶為Under Armour、Adidas和Uniqlo，占比分別為20%、10至12%及8至12%。

得力越南廠去年投產以來，營運表現持續受法人關切。得力稱，目前一期產能滿載，二、三期將在第2季逐步到位。二期3月試車至今，第2季可望達到滿載；三期則緊接在第2季末投產，預計第3季滿載，屆時將帶動毛利率向上。

不過，越南廠為織染一貫廠，郭俊雄不諱言，當前染整良率還有待加強，每個月要固定派台灣技術人員過去處理，造成營業費用上升，是現階段最大的營運考驗。

另外，得力今年擬配發現金股利1.5元，郭俊雄說未來每年將致力維持此水準。

越南毛利率Under Armour

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