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第一屆台灣二足機器人競技大賽 25日華山登場

2019-05-23 18:50經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

台灣史上規模最大、級別最高的二足機器人競技大賽ROBO-ONE TAIWAN，將在5月25日（六）在華山文創園區東2四連棟D棟正式登場！來自全台灣及香港澳門共71隊好手，齊聚一堂挑戰冠軍最高榮譽。

為推動機器人產業發展商機，加速提升機器人產業能量接軌國際，讓台灣成為AI機器人重鎮，台北市電腦商業同業公會TCA與日本最高級別機器人賽事ROBO-ONE大賽主辦單位《日本二足機器人協會Biped Robot Association, BRA》攜手合作，從今年起針對競技、選手出賽、相關廠商商機、技術交流及人才培育等範疇，共同在台灣打造全方位的機器人產業國際發展交流平台。

繼1月份台北電玩展ROBO-ONE TAIWAN二足機器人競技表演賽，各項台灣機器人精密動作技巧讓觀眾大開眼界之後，各界深切期盼第一屆ROBO-ONE TAIWAN二足機器人台灣大賽正式舉辦。

本次賽事遵循全球最嚴謹公正的日本ROBO-ONE賽事規則，日本BRA理事長西村輝一也專程抵台親臨指導，為台灣機器人發展寫下嶄新篇章。當天競技大賽將由熱血主播徐展元以及網紅喬米進行現場轉播，賽事更同步於博斯無限二台進行獨家Live直播。

為全力培育台灣選手在國際上發光發熱，本次總獎金及獎品再創相關賽事新高，由力晶集團獨家贊助優勝獎金之外，更補助前八強選手於今年九月份籌組台灣隊，進軍第35屆日本ROBO-ONE國際大賽。賽事訊息公布後，全國各地好手踴躍參與，更有許多國際選手熱切詢問，最終讓本屆參賽隊伍破表，高達71隊選手進行參賽。

賽事舉辦期間，也將會在比賽會場周邊展出台灣多家企業的競技型、教育型與工程型等各式機器人的創新應用產品，包括盛群半導體、倍創科技、機盛科技、達明機器人、祥儀企業、勁園科技、航見科技、程創科技、利基應用科技等，讓民眾和國內外參加廠商都能獲得台灣機器人產業發展的相關資訊。

機器人電玩展半導體

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