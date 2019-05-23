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長春集團「二代共治」 林書鴻長子林顯東掌大連化工

2019-05-23 18:31經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

國內第二大民營石化集團長春集團展開「二代共治」，旗下大連化工（1766）因任期屆滿舉行董監改選，今天公告改選結果，長春集團總裁林書鴻的長子、原大連化工常務董事林顯東，取代另一創辦人廖銘昆之子廖龍星，成為大連化工新掌門。廖龍星仍繼續擔任「長春三寶」另外兩家公司長春石化和長春樹脂董事長，新人事案6月14日起生效。

長春集團是在2013年首度啟動二代交班，由三大創辦人之一的廖銘昆之子廖龍星，一口氣接下長春集團旗下包括長春石化、長春樹脂、大連化工等三大公司董事長。當時主要考量，為三大創辦人林書鴻、鄭信義和廖銘昆的兒子，以廖銘昆之子廖龍星年紀最長，且從基層一路磨練，因此由廖龍星成為二代接班的第一棒。

當時長春集團仿效台塑集團，設立總管理處，全力輔佐二代接班，包括林書鴻的長子林顯東、鄭信義的兒子鄭正也都進入集團工作，本來就被視為二代接班梯隊。大連化工今天公告林顯東將接替廖龍星，成為公司新掌門，外界解讀，長春集團正式進入「二代共治」新時代。

長春集團是國內第二大民營石化集團，僅次於台塑集團，旗下長春石化、長春樹脂和大連化工等三大旗艦公司，去年合計營收3,286億元，總獲利更高達288億元。

台塑集團大創董監改選

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