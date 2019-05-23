基亞攜手港商 搶攻華人細胞治療市場

2019-05-23 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



基亞生技（3176）今（23）日公告，與香港中基一號國際醫療集團有限公司（簡稱中基集團）簽署細胞治療合作五年長約，雙方將進行「免疫細胞培養技術合作」，面向大中華區細胞治療市場。

香港已可執行細胞治療，基亞說，中基集團旗下設有亞洲綜合細胞庫，目前已有許多大陸VIP客戶，為亞洲第一家符合細胞治療認證協會 (FACT)標準的臨床細胞庫，可為全球30萬人提供自體免疫細胞儲存、製備及應用服務，解決中國大陸境內「只能儲存、不能商業應用」的難題。

基亞表示，雙方洽談一年，最終決定攜手合作，將由基亞提供分析服務與關鍵原料，並由中基集團於香港地區執行免疫細胞擴增和相關應用服務，基亞則依據提供之技術服務與關鍵原料數量收取費用。

台灣的特管辦法目前已核准 NK, CIK, DC, gamma-delta T 等免疫細胞用於標準治療無效的 癌症病人與實體癌末期病人的自體免疫細胞治療。基亞獨立開發的免疫細胞培養技術，不使用具風險的基因改造物質，而且能有效地提高免疫細胞的數量及毒殺癌細胞能力。

基亞表示，該公司目前已經與義大癌治療醫院、花蓮慈濟醫院、永長欣診所簽訂細胞治療合約，且依特管辦法提出細胞治療施行計畫，並持續與其他醫療院所洽談合作，將陸續完成簽約與細胞治療施行計畫申請。

除了拓展台灣市場的細胞治療業務外，基亞公司也積極佈局海外市場。基亞指出，中基集團是位於香港的高科技醫療集團，鎖定先進醫療技術，並以預防醫學、精準醫療為 其業務核心。

基亞表示，該公司此次與中基集團簽署合約，顯示海外業界對基亞生技所研發的細胞治療技術的肯定，透過此次合作，中基集團充實了其醫療版圖的服務項目，而基亞則邁出拓展海外業務的第一步。