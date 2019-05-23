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南港房市再起飛？ 三井集團大型購物中心2021年開幕

2019-05-23 17:40經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

南港將有大型購物中心，且最快2年後開幕營運，預定將規劃約250間店舖，且由日本三井不動產集團負責營運。

三井不動産集團大型區域型購物中心Mitsui Shopping Park LaLaport台灣首案於2017年1月正式與中國信託集團旗下台灣人壽保險（股）公司建立南港C3地上權開發案內商場營運租賃關係後，今（23）日由本專案開發者台灣人壽於本專案用地舉行動工儀式。

三井不動產集團表示，整體工程預定於2022年竣工，商場部分預定將會提前於2021年開幕營運。另外，甫於今年3月底與台灣糖業（股）公司所簽訂地上權租賃契約的Mitsui Shopping Park LaLaport台中（暫）則是台灣第二案。

目前三井不動產集團在台灣已開幕及發表的商業設施，共有五座據點。

三井不動產進一步指出，本開發案位處於台北市南港軟體經貿園區，鄰近有捷運板南線及文湖線匯集，與台北捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的「南港站」也僅有一站的距離。交通的便利性除了提供周邊南港展覽館、中國信託金融園區等大量的國內外商務人士進出，近年住宅、飯店等的開發案也紛紛進駐南港。越來越密集的商務與住宅人口的成長，未來所帶來的商機及周邊效益亦將可期。

此外，台灣人壽也預定將在此C3開發案中規劃複合式的商業建築，當中商場部分樓層將交由三井不動產集團以租賃方式規劃「Mitsui Shopping Park LaLaport南港（暫）」，並且負責營運，預定將規劃約250間店舖。

三井不動產集團指出，本專案是「Mitsui Shopping Park LaLaport」進駐台灣的首案，將充分發揮在日本國內外超過100間商業設施所累積的開發、招商及營運Know-how，以及已在台開幕的「MITSUI OUTLET PARK林口」、「MITSUI OUTLET PARK台中港」的營運實績與經驗。

南港將有大型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport...
南港將有大型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport」，且最快2年後開幕營運，預定將規劃約250間店舖，且由日本三井不動產集團負責營運。 圖／三井不動產集團提供
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台灣人壽保險中國信託地上權

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