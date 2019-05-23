親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融對樂天扛5棒DH 火腿求中止4連敗

外商紛紛加入華為禁令 台積電為什麼不用？

AI加潮流穿搭 智慧電商展29日啟動

2019-05-23 16:39台灣醒報 記者施養正╱台北報導

台灣智慧零售暨電子商務展將於29日正式啟動。（photo by施養正/台灣醒報）
台灣智慧零售暨電子商務展將於29日正式啟動。（photo by施養正/台灣醒報）
分享

台灣智慧零售暨電子商務展將於29日正式啟動！包括潮流穿搭顧問、送餐平台及AI機器人等創新服務都將於展覽中呈現。外貿協會副處長蔡明耀表示，展覽期間將舉行31場廠商發表及13場電商沙龍，邀請東南亞、香港及日本廠商來台交流，屆時也將提供FB同步轉播。

對話式穿搭顧問

有日系服飾業者推出對話式電商平台，消費者可透過專人一對一對話，了解最新潮流資訊及提供個人穿搭習慣，再由專人量身打造，最後再參考結果在網頁上購買商品，客戶能透過簡單的生活對話取得豐富的時尚資訊，目前服務上線一年多已超過200間合作店家，消費者更能零時差體驗線上與線下的「對話式」服飾電商服務。

「午餐吃什麼？」成為上班族每天都會遭遇的煩惱，根據送餐平台統計，若以正常上班族休息一小時來說，光花時間想午餐餐點就超過10分鐘，因此，外送平台為上班族精選大台北地區熱門美食，並打破一般外送平台的距離限制，利用電腦整合批量運送，因此消費者只需支付少量運費，即可享受跨區美食。

AI媒合電商、社群

也有整合服務平台推出臉書AI機器人，幫助用戶強化聊天機器人的談話深度，藉此將電商平台結合社群，快速引導客群流量並提供供需媒合，而隨著直播拍賣潮流興起，AI機器人更能自動擷取網路競標用戶的資料，直播主不用再一邊銷售，一邊埋首狂抄得標者資料。

外貿協會副處長蔡明耀表示，貿協在下周將同時舉行電腦展及電商展，這樣的安排方便兩邊的廠商方便交流，提供雙邊一個創新的媒合平台，23日的記者會希望能為展覽暖身。今年展覽至31日結束，期間將提供31場廠商發表，包括13場電商沙龍，邀請東南亞、香港及日本廠商來台交流，屆時也將提供FB同步轉播。

【更多精采內容，詳見

電商聊天機器人東南亞

相關新聞

美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12

美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的

2019-05-23 14:45

罷工投票率已破七成 長榮空服6月4日先上街頭

2019-05-23 12:21

鑽石級智慧建築懸缺16年 台中由鉅「大恆」取得認證

2019-05-23 09:44

大師論壇／摩伯格：創新…創造投資機會

2019-05-22 23:52

長榮加碼台中港 提供新服務

2019-05-22 23:20

奧丁丁規劃赴美上市

2019-05-22 23:20

長榮攻保全系統 低價搶市

2019-05-22 23:20

全家「時間訂價」 即期鮮食打折

2019-05-22 23:20

AI訂購…降低全家報廢成本

2019-05-22 23:20

中鋼接地氣 擬改開月盤

2019-05-22 23:20

滿足下游 中鋼期待創造多贏

2019-05-22 23:20

創新平台／智慧貨架 無人商店的眼睛

2019-05-22 22:48

業務最前線／跳脫舊思維 迎向新賽局

2019-05-22 22:48

連鎖效應／三合一培訓 加盟成功關鍵

2019-05-22 22:48

行政治理／蘇建榮 溝通政策e把罩

2019-05-22 22:48

零售景氣保守 全家福寢飾、團裝逆勢成長

2019-05-22 20:13

由鉅「大恆」拔得頭籌 獲鑽石級智慧建築標章

2019-05-22 17:14

長榮空服將協商 林佳龍：盼兼顧飛安及旅客權益

2019-05-22 15:19

長榮國際儲運 優化台中港貨櫃碼頭服務

2019-05-22 15:18

長榮警備保全智慧保全系統升級上市 挑戰業界最低價

2019-05-22 15:17

全宇+工研院 簽授權合約

2019-05-22 14:54

全家推「友善食光」機制 增潛在報廢食品銷售機會

2019-05-22 14:54

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

勞權談了22年 台酒與工會簽訂團協

2019-05-22 12:59

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢

2019-05-19 00:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:53

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:52

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:55

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

大師論壇／廖燦昌：科技新創 驗證羅默理論

2019-05-14 00:43

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

國泰聚 55年品牌力 成屋銷售 市場珍稀產品

2019-05-17 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

高儲蓄保單 明年恐絕跡

2019-05-22 23:49

高儲蓄型保單 明年恐難買到了

2019-05-23 00:56

高儲蓄保單將絕跡 金管會將拉高投資保單死亡給付比重

2019-05-22 19:16

安謀分手華為 衝擊台積接單

2019-05-22 23:58

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

選舉都說愛台灣 蔡明忠 : 真正愛台是我外祖父

2019-05-22 20:41

台商回流就業機會來了！這家廠商一口氣徵千人

2019-05-22 17:17

你家電表換成智慧電表了嗎？ 原來有這些不一樣

2019-05-22 17:45

熱錢大逃殺 台幣貶破31.5

2019-05-23 00:36

哈日族苦！ 0.29字頭日圓來了

2019-05-23 12:27

為何國內銀行不能兌換外國硬幣？ 央行解密

2019-05-23 10:14

月薪15萬主管 起納責任制

2019-05-23 00:23

經濟解析／外商紛紛加入華為禁令 台積電為何不受限？

2019-05-23 16:02

金價 上看1,400美元

2019-05-23 00:32

金管會三招 拆壽險地雷

2019-05-22 23:14

搶著扶養親屬結果要補稅 報稅注意這2點

2019-05-23 10:13

中鋼接地氣 擬改開月盤

2019-05-22 23:20

月薪逾15萬元主管、工程師皆適用責任制？勞動部說NO

2019-05-22 18:04

防貸款買保單…四面圍堵

2019-05-22 23:11

開發金外資股東 持股大增

2019-05-22 23:36

花旗、瑞信轉向 保守看半導體

2019-05-23 00:46

符合全球貿易法規 台積電：目前對華為出口不需改變

2019-05-23 12:16

美射頻元件廠停供貨華為 台鏈警戒

2019-05-22 23:42

南山 推創新糖尿病外溢保單

2019-05-23 01:02

投資避險 抱美元日圓、減碼澳幣

2019-05-23 01:06

美中貿易戰愈打愈兇 台商指這個產業是安全的

2019-05-23 14:45

中國「芯」局部崛起 發展還靠應用牽頭

2019-05-22 22:51

責任制滿天飛 漁船船員、高薪族後 住院醫師下周預告

2019-05-22 17:06

金價仍在打底 專家：下半年上看1400美元

2019-05-22 20:23

海康威視列美黑名單 晶睿、奇偶將迎轉單

2019-05-22 23:39

華為風暴延燒 台積電：對華為出貨不變

2019-05-23 12:40

金管會斬高儲蓄保單 台灣人壽類定存商品將分年下架

2019-05-23 12:38

罷工投票率已破七成 長榮空服6月4日先上街頭

2019-05-23 12:21

美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12

台幣貶、油電雙漲惡夢又來了？ 專家說關鍵是這件事

2019-05-23 12:43

貿易戰波及…台商移生產基地 東南亞首選

2019-05-23 01:08

台電申請核二廠2號機大修後再起動 原能會同意

2019-05-22 20:03

中科攜手中部四大學 打造產學合作鏈

2019-05-22 19:26

京城銀兩大股東 變動不大

2019-05-23 01:02

全家「時間訂價」 即期鮮食打折

2019-05-22 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top