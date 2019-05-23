AI加潮流穿搭 智慧電商展29日啟動

2019-05-23 16:39 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



台灣智慧零售暨電子商務展將於29日正式啟動。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

台灣智慧零售暨電子商務展將於29日正式啟動！包括潮流穿搭顧問、送餐平台及AI機器人等創新服務都將於展覽中呈現。外貿協會副處長蔡明耀表示，展覽期間將舉行31場廠商發表及13場電商沙龍，邀請東南亞、香港及日本廠商來台交流，屆時也將提供FB同步轉播。

對話式穿搭顧問

有日系服飾業者推出對話式電商平台，消費者可透過專人一對一對話，了解最新潮流資訊及提供個人穿搭習慣，再由專人量身打造，最後再參考結果在網頁上購買商品，客戶能透過簡單的生活對話取得豐富的時尚資訊，目前服務上線一年多已超過200間合作店家，消費者更能零時差體驗線上與線下的「對話式」服飾電商服務。

「午餐吃什麼？」成為上班族每天都會遭遇的煩惱，根據送餐平台統計，若以正常上班族休息一小時來說，光花時間想午餐餐點就超過10分鐘，因此，外送平台為上班族精選大台北地區熱門美食，並打破一般外送平台的距離限制，利用電腦整合批量運送，因此消費者只需支付少量運費，即可享受跨區美食。

AI媒合電商、社群

也有整合服務平台推出臉書AI機器人，幫助用戶強化聊天機器人的談話深度，藉此將電商平台結合社群，快速引導客群流量並提供供需媒合，而隨著直播拍賣潮流興起，AI機器人更能自動擷取網路競標用戶的資料，直播主不用再一邊銷售，一邊埋首狂抄得標者資料。

外貿協會副處長蔡明耀表示，貿協在下周將同時舉行電腦展及電商展，這樣的安排方便兩邊的廠商方便交流，提供雙邊一個創新的媒合平台，23日的記者會希望能為展覽暖身。今年展覽至31日結束，期間將提供31場廠商發表，包括13場電商沙龍，邀請東南亞、香港及日本廠商來台交流，屆時也將提供FB同步轉播。

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