台泥貴港固危廢處理案今動工 一期年底完成

2019-05-23 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



台泥2月底拿下廣西貴港水泥窯協同處置固體廢物項目，今（23）日正式動工，未來可年處理30萬噸固危廢與3萬噸市政污泥，為目前為止大陸單廠最大規模。其中固危廢分兩期建成，其中一期為20萬噸，預計今年底完工。

台泥拓展大陸環保事業不停歇，貴港案是，總投資金額約人民幣2.3億元（約新台幣10.1億元）。

台泥貴港廠四條日產6,000噸的水泥熟料生產線協同處置固體廢物，包括民生及事業廢棄物；處置總規模每年可達30萬噸，一期20萬噸將於今年底完成，二期10萬噸則視實際營運狀況而定，預定2020年前完成。

動工典禮上，台泥董事長張安平親自主持。他表時期待貴港的環保工程，未來成為可以被廣泛複製的成功模式。

張安平還說，台泥集團一直認為永續地球是我們最重要的責任，也是人文價值最重要的顯現。保護環境、永續生態最主要的手段就是「循環再生」。

當一些垃圾無法循環再生時，把水泥窯轉化為「廢棄物終結者」或「城市淨化器」，正是目前最具可行性的方案。

台泥表示，未來旗下大陸各廠持續深入調研，且與地方政府展開密切溝通，希望利用水泥窯協同處置固廢模式，協助解決地方生活垃圾或工業廢棄物，構建與發展綠色循環經濟領域的新契機。

台泥2017年成立貴港台泥東園環保科技，專門負責貴港案。