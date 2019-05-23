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台泥貴港固危廢處理案今動工 一期年底完成

2019-05-23 15:25經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

台泥2月底拿下廣西貴港水泥窯協同處置固體廢物項目，今（23）日正式動工，未來可年處理30萬噸固危廢與3萬噸市政污泥，為目前為止大陸單廠最大規模。其中固危廢分兩期建成，其中一期為20萬噸，預計今年底完工。

台泥拓展大陸環保事業不停歇，貴港案是，總投資金額約人民幣2.3億元（約新台幣10.1億元）。

台泥貴港廠四條日產6,000噸的水泥熟料生產線協同處置固體廢物，包括民生及事業廢棄物；處置總規模每年可達30萬噸，一期20萬噸將於今年底完成，二期10萬噸則視實際營運狀況而定，預定2020年前完成。

動工典禮上，台泥董事長張安平親自主持。他表時期待貴港的環保工程，未來成為可以被廣泛複製的成功模式。

張安平還說，台泥集團一直認為永續地球是我們最重要的責任，也是人文價值最重要的顯現。保護環境、永續生態最主要的手段就是「循環再生」。

當一些垃圾無法循環再生時，把水泥窯轉化為「廢棄物終結者」或「城市淨化器」，正是目前最具可行性的方案。

台泥表示，未來旗下大陸各廠持續深入調研，且與地方政府展開密切溝通，希望利用水泥窯協同處置固廢模式，協助解決地方生活垃圾或工業廢棄物，構建與發展綠色循環經濟領域的新契機。

台泥2017年成立貴港台泥東園環保科技，專門負責貴港案。

另外，台泥今年再成立北京台泥環保科技，做為大陸境內多個正進行環評辦理與規劃設計的水泥窯協同處置固體廢物項目，提供技術支持服務支援，包括5月與寶武集團環境資源科技簽訂戰略合作框架協議。

台泥（貴港）水泥窯協同處置固廢專案今（23）日動工典禮，台泥集團董事長張安平親自...
台泥（貴港）水泥窯協同處置固廢專案今（23）日動工典禮，台泥集團董事長張安平親自出席。圖／台泥提供
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台泥環保廢棄物

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