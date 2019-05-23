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美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺南市政府經濟發展局今天表示，積極協助因美中貿易戰回流之優質台商，截至目前，投資中或已通過審核回流南市台商計有8案(依核定順序分別為得力實業、東陽實業、堤維西交通、啟碁、岱稜科技、敬祐科技，另2家不便公開)，總投資金額將達186.7億元、預估可創造3460個就業機會，另審查中或洽談中計有6案，顯示台商為因應美中貿易戰影響，積極佈局全球，並優先回臺擴大生產規模。

經發局指出，目前已核定廠商為：

得力實業（善化區），為高機能性梭織布料製造商，以研發導向生產高附加價值布種，致力朝向高值化與智慧製造，擴大更新臺南現有廠區機器設備以分散風險，投資金額5.7億元、可新增就業機會50人。

東陽實業（安南區），世界最大汽車碰撞更換零組件製造商，產品包括汽機車塑膠、鈑金部品、冷卻系統、模具設計製造、塗料等。為擴充臺南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能，投資金額40億元、可新增就業機會163人。

堤維西交通（安南區），擁有全臺灣第一條自動化車燈生產線，自主研發製造的多款高效能車燈照明產品，於臺南科技工業區建置第二座自動倉儲，同時擴建現有工廠，添購自動化機器設備，投資金額40億元，可新增就業機會100人。

啟碁科技（南科台南園區），除了衛星電視天線產品與筆記型電腦內建天線產品居全球領先地位，車規無線模組與高頻雷達也是全球汽車電子主要供應商之一。購置臺南科學園區既有廠房與設備，來擴充臺灣生產規模，投資金額15億元、可新增就業機會1500人。

岱稜科技（麻豆區），為全球燙金箔前三大，應用範圍包括信用卡與提款卡上防偽標籤、菸盒或酒類商標等，以獨門精密塗佈與真空蒸鍍技術行銷60餘國，在臺南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，投資金額8億元、可新增就業機會35人。

敬祐科技（柳營科技園區），亞洲地區硬質窗簾主要廠商，客戶包括世界最大零售商、最大家庭用品通路商及世界知名窗簾品牌等，為積極投入環保材料與高附加價值窗簾產品開發，在台南市柳營科技園區建置新廠與研發中心，投資金額35億元、可新增就業機會469個。

經發局指出，目前持續攜手中央相關部會、投資台灣事務、相關台商組織或協會與台南市工業區廠商協進會，協助企業解決五缺問題，在用地部分，近期完成開發的「新吉工業區」已核准119家廠商進駐，其中第五、六區供廠商設定地上權及只租不售土地尚有14.6 公頃土地可供廠商設廠。

「七股科技工業區」預計108年下半年啟動開發及招商，將提供77.5公頃設廠用地，目前正辦理重劃的「麻豆工業區」，預估109年12月可提供約90公頃土地提供廠商進駐設廠，同時，也積極協助民間報編工業區、開發工業廠房，並投入未強化利用土地資訊收集與媒合，以活化更多產業用地，促進地方經濟發展。

此外，協助加速各項審查許可及發證（照）等行政流程，更針對廠商遭遇之各項投資障礙隨時召開跨局處會議在第一時間解決問題、重大投資案件也由市長親自主持召開投資會報或協調中央協助解決，讓廠商放心投資與量產。

敬祐科技在台南柳營科工區建置新廠與研發中心，投資金額35億元、可新增就業機會46...
敬祐科技在台南柳營科工區建置新廠與研發中心，投資金額35億元、可新增就業機會469個。圖／台南市經發局提供
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