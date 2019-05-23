美中大戰台商回流 台南新增8案投資逾186億

2019-05-23 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



臺南市政府經濟發展局今天表示，積極協助因美中貿易戰回流之優質台商，截至目前，投資中或已通過審核回流南市台商計有8案(依核定順序分別為得力實業、東陽實業、堤維西交通、啟碁、岱稜科技、敬祐科技，另2家不便公開)，總投資金額將達186.7億元、預估可創造3460個就業機會，另審查中或洽談中計有6案，顯示台商為因應美中貿易戰影響，積極佈局全球，並優先回臺擴大生產規模。

經發局指出，目前已核定廠商為：

得力實業（善化區），為高機能性梭織布料製造商，以研發導向生產高附加價值布種，致力朝向高值化與智慧製造，擴大更新臺南現有廠區機器設備以分散風險，投資金額5.7億元、可新增就業機會50人。

東陽實業（安南區），世界最大汽車碰撞更換零組件製造商，產品包括汽機車塑膠、鈑金部品、冷卻系統、模具設計製造、塗料等。為擴充臺南總部廠區AM塑膠與鈑金產品產能，投資金額40億元、可新增就業機會163人。

堤維西交通（安南區），擁有全臺灣第一條自動化車燈生產線，自主研發製造的多款高效能車燈照明產品，於臺南科技工業區建置第二座自動倉儲，同時擴建現有工廠，添購自動化機器設備，投資金額40億元，可新增就業機會100人。

啟碁科技（南科台南園區），除了衛星電視天線產品與筆記型電腦內建天線產品居全球領先地位，車規無線模組與高頻雷達也是全球汽車電子主要供應商之一。購置臺南科學園區既有廠房與設備，來擴充臺灣生產規模，投資金額15億元、可新增就業機會1500人。

岱稜科技（麻豆區），為全球燙金箔前三大，應用範圍包括信用卡與提款卡上防偽標籤、菸盒或酒類商標等，以獨門精密塗佈與真空蒸鍍技術行銷60餘國，在臺南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，投資金額8億元、可新增就業機會35人。

敬祐科技（柳營科技園區），亞洲地區硬質窗簾主要廠商，客戶包括世界最大零售商、最大家庭用品通路商及世界知名窗簾品牌等，為積極投入環保材料與高附加價值窗簾產品開發，在台南市柳營科技園區建置新廠與研發中心，投資金額35億元、可新增就業機會469個。

經發局指出，目前持續攜手中央相關部會、投資台灣事務、相關台商組織或協會與台南市工業區廠商協進會，協助企業解決五缺問題，在用地部分，近期完成開發的「新吉工業區」已核准119家廠商進駐，其中第五、六區供廠商設定地上權及只租不售土地尚有14.6 公頃土地可供廠商設廠。

「七股科技工業區」預計108年下半年啟動開發及招商，將提供77.5公頃設廠用地，目前正辦理重劃的「麻豆工業區」，預估109年12月可提供約90公頃土地提供廠商進駐設廠，同時，也積極協助民間報編工業區、開發工業廠房，並投入未強化利用土地資訊收集與媒合，以活化更多產業用地，促進地方經濟發展。