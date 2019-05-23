台船風電接單傳捷報 與興達海洋基礎簽T.P鋼構供應合約

2019-05-23 14:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台船今（23）日與興達海洋基礎公司簽署水下基礎轉接段（Transition Piece，下稱T.P.）鋼構供應意向書，將由興達海基公司委託台船供應T.P.鋼構，以建造離岸風場需用之水下管架式基礎(Jacket)。

台船表示，該公司擁有數十年之重型機械組裝及各式船艦製造經驗，而興達海基公司為中鋼配合政府推動離岸風電產業，並支持政府產業在地化政策，所成立的百分之百轉投資公司。

未來，雙方強強聯手，合作供應水下管架式基礎，對於建立台灣離岸風電產業本土化供應鏈之政策目標，將有相當明顯的助益。

近年來，配合我國政府推動能源轉型政策，發展離岸風電產業，台船已陸續投入資源，投資各項硬體設備。除了現有可進行離岸風場各式鋼構組件安裝及運補作業的台船風電重件碼頭，而能夠提供海上重件運輸與安裝服務之大型駁船，亦將在今年6月正式服役。

此外，高雄廠之多功能海事工程鋼構產線，也將於今年建置完成。

另為參與離岸風電安裝工程，台船與比利時知名海事工程大廠DEME集團合資成立「台船環海風電工程公司（CDWE）」已開幕營運，為國內唯一的離岸風場EPCI（設計／採購／建造/安裝）公司；並於成立之初，即與CIP（哥本哈根基礎建設基金）簽訂彰芳及西島風場共600MW（百萬瓦）之風機運轉與安裝工程之優先承攬合約。