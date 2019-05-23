北醫肺結核治療突破 多重抗藥症服藥僅需九月

2019-05-23 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台北醫學大學醫學系內科副教授江振源參與的跨國研究團隊，花了近十年時間完成治療多重抗藥結核病第三期臨床試驗，證實九至11個月短程療法的療效，並不比世界衛生組織主推20個月的長程療法差，研究論文今年3月28日刊登在內科學全球排名最高的新英格蘭醫學期刊。

江振源醫師親今（23）日與台北醫學大學校長林建煌、萬芳醫院院長陳大樑，共同舉辦上述研究成果說明會，並由江醫師親自主持、說明。

江振源同時也是台北市立萬芳醫院胸腔內科主治醫師，長期投入結核病防治，目前擔任國際抗癆與肺部疾病聯盟以及世界衛生組織多重抗藥結核病防治顧問，在國際間享有盛名。他指出，台灣以前對結核病防治投入資源不足，多重抗藥結核病人接受完整治療的比率不高，直到衛福部疾病管制署2007年在全台成立5個多重抗藥結核醫療團隊後才逐漸步上正軌。

世界衛生組織推薦的多重抗藥結核病長療程方案須治療約20個月，使用5種以上藥物；由於治療時間長，藥物又有輕重不等的不良反應，多少影響病人完整接受治療的意願，導致近年來全球多重抗藥結核病平均完治率不到六成。

相較下，江醫師所參與的研究團隊使用短程療法，雖藥物種類相似，卻採用不同組合，只須治療9~11個月就可達到幾乎相同的療效，療程短，費用低，治療過程所受的折磨也少很多，病人接受治療的意願較高。

江振源表示，他們採用高劑量moxifloxacin, 以及以前用來治療麻瘋病的Clofazimine，再搭配其他藥物來治療多重抗藥性結核病人，花了近十年時間進行跨國的第三期臨床試驗，證實治療期程9~11個月的短程療法，療效與傳統20至24個月的長程療法旗鼓相當，醫療效益相當顯著。

江振源指出，衛福部疾病管制署2007年開始全力推動多重抗藥結核病的防治時，台灣有4百多名多重抗藥結核病人接受治療，經過近十年來的不斷努力，病人數已降到200名左右，且中斷治療的比率降到3%以下。