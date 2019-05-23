罷工投票率已破七成 長榮空服6月4日先上街頭

2019-05-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮勞資協商三度破局，桃園市空服員職業工會13日已啟動罷工投票，由長榮分會率先投票，同意票須超過八成才能通過其中一道門檻。工會說，開放投票十天以來，投票率已超過七成，同時將於6月4日在長榮集團總部前發起大遊行，預估至少500名空服員走上街頭。

長榮罷工投票持續進行中，若同意票超過總會員數一半且長榮會員超過八成，便取得罷工權，按照規劃5月13日到26日由長榮分會先投票，27日到6月6日則為華航及他航空服會員投票。

工會說，長榮會員數3276人，目前長榮分會投票人數超過2300人，投票率高達七成，周日會對外公布確切數字。按照先前所設定，只要長榮分會會員投同意票者超過八成、2621人，即符合門檻之一。另一道門檻是投同意票者要超過總會員數5933人一半，意即要有2967位會員投下同意票才會取得罷工權。

面對明天即將進行第四度勞資協商，工會說目前還沒有看到長榮提出的方案，預計明天雙方會從下午5時30分談到晚上8時30分，針對禁搭便車條款、提升空服員薪資福利、改善過勞航班等做討論。

另外，工會說6月4日下午1時將走上街頭，發起「台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行，從台北民生東路的長榮集團總部一路經過凱達格蘭大道，再走到終點張榮發基金會，預計500到1000位空服員響應，華航企業工會也會參加。