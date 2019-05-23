代客離職、代理子女… 委外服務什麼都不奇怪

2019-05-23 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



還記得多年前的《型男飛行日誌》電影嗎？劇中主角環遊世界各地，替多家企業代理「裁員」這個棘手的工作。隨著商業市場演進及競爭環境轉變，外包概念早已遍布全球所有行業。

才庫人力顧問公司表示，委外服務的種類包羅萬象，例如人資部門可以將薪資計算、人事事務、公司體制建置、員工教育訓練等工作外包；客服單位可以將電話總機、信件回覆、客訴處理等工作委外。

在我們生活周遭也有許多委外服務，像是科技廠生產代工、電視節目廣告託播、影視公司廣告委製、人力公司代理招募人才、企業研究案委託大學研究、會計師事務所承接財務會計作業、資訊科技系統委外管理，還有代課老師、酒後代駕、代客料理、代客採買、清潔委外、代客遛狗、代客試吃…，這些項目不論規模大小，都是締造委外經濟正循環的一員。

近年來亞洲也開始出現較另類的外包服務，例如「代理子女」和「代客離職」，可說是因應社會發展及文化需求下的產物。

才庫表示，鑒於台灣日益嚴重的人口老化問題，政府開始積極推廣高齡安養信託，在銀行大力配合下，安養信託件數和金額呈大幅成長。

針對無子女的老人在年邁失去生活自理能力，或不幸發生意外面臨大筆醫療支出時，便可透過信託方式，由「代理子女」也就是信託監察人的身分，出面監督銀行進行信託帳戶運作，協助照顧老人餘生。

2011年由前監察院長王建煊成立的無子西瓜基金會，擁有全台最多的信託監察人，至今有70位老人正接受免費的「代理子女」服務。

代理子女的工作小至生活問候、陪同就醫，大至資金運用諮詢、緊急醫療決定、後事安排，甚至是完成遺願全都一手包辦，老人家再也不用擔心老伴離世後的孤單，也不用擔憂晚年沒有子女陪伴。

才庫指出，日本職場長期受到「終身雇用制」觀念影響，大部分的人擔憂離職會被貼上「不健全社會人」的標籤，基於輿論壓力與被社會排斥的恐懼而不敢提辭呈。

在這樣的環境下，提供「代客離職」服務的EXIT公司應運而生，他們的客戶大致分為「不敢提離職」與「提出離職卻無法順利離職」兩種類型。委託人透過EXIT代理辭職，可以免除親自提離職所造成的焦慮，還有專人協助後續工作交接事宜，讓許多人終於有勇氣跟老闆告別，也成為想跳槽的人的解套良方。

才庫表示，現代管理學之父彼得杜拉克曾有一句名言，「在這個資訊科技快速發展的時代，要成為專精各領域的全才是相當困難的。」

大家普遍認同透過外部資源及專業知識的協助，也就是所謂的委外服務，可以有效降低成本、提高整體效率，還能在鞏固核心能力的同時提升競爭力。

才庫指出，外包不僅是當前全球行業趨勢，更是企業、個人的決勝關鍵。隨著科技不斷的創新及市場需求改變，未來還有什麼樣另類的外包服務呢？就讓我們拭目以待。