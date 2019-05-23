親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

美中貿易戰燒出最狂電視台 節目播出像派彩觀眾4字神回

台北市打響會展城市 乘勝追擊前進歐洲

2019-05-23 10:36經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市政府今年參加在德國舉行、全球最重要的會展產業展覽「2019德國法蘭克福國際會議暨獎勵旅遊展」（IMEX），在台灣參展團中最為熱門， 三天的展期內獲得32個洽談邀約。並於展後赴法國巴黎參加會展推廣會，期望在歐洲市場讓台北市發光發亮。

為了讓來洽談的買主能獲得全面的了解，台北市政府觀光傳播局以一站式服務的精神邀請了台北市的會展籌辦公司、旅館及旅行業者，以團隊方式向買主説明、以展示最完整的產品端。展覽結束後將篩選具來台北舉辦的潛力案件，由長榮航空贊助機票，邀請來台北踩線。

根據「國際會議協會（ICCA）」5月剛出爐的最新統計，2018年於台北市辦理之協會型國際會議高達100場，創歷年新高，較2017年76場成長超過三成，亞洲國際會議城市排名由第七提升至第六，全球排名則由第26名進步至20，台北市有完善的基礎建設及豐富的觀光資源，加上今年嶄新落成的南港展覽館2館，會展城市能量持續累積，於亞洲會展城市佔有一席之地。

觀傳局表示，台北市國際會議場次高成長的亮眼表現，吸引歐洲轉譯醫學會、國際復康會、亞太區法拉利及英國NU Skin等國際組織及企業進一步洽詢，台北市不只是亞洲國家會展的首選，也是歐美會展業所肯定的亞洲新目的地。

IMEX展期間，台北市在大會服務台刊登宣傳廣告展示台北之美，並跟上國際深度旅遊及慢旅行的風潮，向國外業者介紹新舊融合的台北觀光及會展資源，攤位上特別規劃了可以體驗台灣廟宇文化的擲筊及抽籤體驗，並於台灣館Happy Hour，由台北市觀傳局股長游美娟贈送幸運國外業者茶葉，邀請來台北市體驗一趟茶文化之旅。

近年北市府積極發展會展產業，除了觀傳局成立「台北市會展辦公室」外，更辦理多場國內會展業者交流會，傾聽業者心聲，日前已加碼補（贊）助金額，於爭取國際會議階段每案（補）贊助金額由30萬元增至50萬元，提高67%，另降低申請門檻，原針對2,000人以上會展案所提供專案贊助調降為1,000人即可提出申請。未來北市府也將持續因應業者意見、產業潮流調整施政方向大力支持會展產業發展。

台北市政府觀光傳播局股長游美娟（左一）於IMEX展向國際業者介紹台北市會展資源及...
台北市政府觀光傳播局股長游美娟（左一）於IMEX展向國際業者介紹台北市會展資源及優勢。　圖／觀傳局提供
分享

觀光長榮航空

相關新聞

大師論壇／摩伯格：創新…創造投資機會

2019-05-22 23:52

長榮加碼台中港 提供新服務

2019-05-22 23:20

奧丁丁規劃赴美上市

2019-05-22 23:20

長榮攻保全系統 低價搶市

2019-05-22 23:20

全家「時間訂價」 即期鮮食打折

2019-05-22 23:20

AI訂購…降低全家報廢成本

2019-05-22 23:20

中鋼接地氣 擬改開月盤

2019-05-22 23:20

滿足下游 中鋼期待創造多贏

2019-05-22 23:20

創新平台／智慧貨架 無人商店的眼睛

2019-05-22 22:48

業務最前線／跳脫舊思維 迎向新賽局

2019-05-22 22:48

連鎖效應／三合一培訓 加盟成功關鍵

2019-05-22 22:48

行政治理／蘇建榮 溝通政策e把罩

2019-05-22 22:48

零售景氣保守 全家福寢飾、團裝逆勢成長

2019-05-22 20:13

由鉅「大恆」拔得頭籌 獲鑽石級智慧建築標章

2019-05-22 17:14

長榮空服將協商 林佳龍：盼兼顧飛安及旅客權益

2019-05-22 15:19

長榮國際儲運 優化台中港貨櫃碼頭服務

2019-05-22 15:18

長榮警備保全智慧保全系統升級上市 挑戰業界最低價

2019-05-22 15:17

全宇+工研院 簽授權合約

2019-05-22 14:54

全家推「友善食光」機制 增潛在報廢食品銷售機會

2019-05-22 14:54

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 13:16

勞權談了22年 台酒與工會簽訂團協

2019-05-22 12:59

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

翻轉台灣米食文化 家樂福首推機能活化黑纖米

2019-05-22 10:46

長榮6月初陸續開航日本3大航點 指定城市再送免費網卡

2019-05-22 10:40

七關鍵因素 成就全球第一原創醫材公司台生材

2019-05-22 08:56

20日樂齡大未來論壇 前瞻趨勢

2019-05-19 00:10

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:53

代銷、仲介聯手！年砸上億建數據資料庫 新舊屋市場兩頭賺

2019-05-17 10:52

和運要從汽車YouBike變Netflix 租3年換開3台車

2019-05-16 15:55

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07

大師論壇／廖燦昌：科技新創 驗證羅默理論

2019-05-14 00:43

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

國泰聚 55年品牌力 成屋銷售 市場珍稀產品

2019-05-17 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

讓人羨慕到嫉妒 這家公司調薪6%平均薪資160萬元

2019-05-22 11:55

新台幣匯率貶破31.5元 匯銀主管：貶勢還沒完結

2019-05-22 16:23

高儲蓄保單將絕跡 金管會將拉高投資保單死亡給付比重

2019-05-22 19:16

Qorvo停止供貨華為 台廠供應鏈警戒

2019-05-22 18:24

安謀分手華為 衝擊台積接單

2019-05-22 23:58

高儲蓄型保單 明年恐難買到了

2019-05-23 00:56

選舉都說愛台灣 蔡明忠 : 真正愛台是我外祖父

2019-05-22 20:41

台商回流就業機會來了！這家廠商一口氣徵千人

2019-05-22 17:17

台灣壽險業列全球第四大風險國 穆迪：三原因拉高風險

2019-05-22 11:00

你家電表換成智慧電表了嗎？ 原來有這些不一樣

2019-05-22 17:45

選舉都說愛台灣 富邦董座蔡明忠：我外祖父真正愛台灣

2019-05-22 11:44

熱錢大逃殺 台幣貶破31.5

2019-05-23 00:36

蔡明興：現在經營壽險業比以前更辛苦一點

2019-05-22 15:15

月薪逾15萬元主管、工程師皆適用責任制？勞動部說NO

2019-05-22 18:04

金管會三招 拆壽險地雷

2019-05-22 23:14

月薪15萬主管 起納責任制

2019-05-23 00:23

月薪15萬高薪族明起納責任制 製造、批發零售業占大宗

2019-05-22 16:30

金價 上看1,400美元

2019-05-23 00:32

美元走高不想解約美元帳戶繳稅 跨幣別定存質借正夯

2019-05-22 15:40

防貸款買保單…四面圍堵

2019-05-22 23:11

花旗、瑞信轉向 保守看半導體

2019-05-23 00:46

美射頻元件廠停供貨華為 台鏈警戒

2019-05-22 23:42

中鋼接地氣 擬改開月盤

2019-05-22 23:20

開發金外資股東 持股大增

2019-05-22 23:36

中國「芯」局部崛起 發展還靠應用牽頭

2019-05-22 22:51

南山 推創新糖尿病外溢保單

2019-05-23 01:02

這枚金幣賣4萬6,880元有1,306人排隊等著買 中籤率24%

2019-05-22 13:09

責任制滿天飛 漁船船員、高薪族後 住院醫師下周預告

2019-05-22 17:06

金價仍在打底 專家：下半年上看1400美元

2019-05-22 20:23

投資避險 抱美元日圓、減碼澳幣

2019-05-23 01:06

顧立雄邀集壽險公司負責人座談強化壽險業監理

2019-05-22 16:08

華銀去年調薪6％、平均績效獎金4.43個月 可望再創高

2019-05-22 11:53

羨慕！這家銀行非主管職去年平均領138萬元

2019-05-22 11:53

海康威視列美黑名單 晶睿、奇偶將迎轉單

2019-05-22 23:39

為何國內銀行不能兌換外國硬幣？ 央行解密

2019-05-23 10:14

壽險業二高一低 顧立雄：雙率及股價波動威脅經營安全

2019-05-22 15:45

勞權談了22年 台酒與工會簽訂團協

2019-05-22 12:59

台電申請核二廠2號機大修後再起動 原能會同意

2019-05-22 20:03

貿易戰波及…台商移生產基地 東南亞首選

2019-05-23 01:08

長榮警備保全智慧保全系統升級上市 挑戰業界最低價

2019-05-22 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top