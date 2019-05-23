台北市打響會展城市 乘勝追擊前進歐洲

2019-05-23 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台北市政府今年參加在德國舉行、全球最重要的會展產業展覽「2019德國法蘭克福國際會議暨獎勵旅遊展」（IMEX），在台灣參展團中最為熱門， 三天的展期內獲得32個洽談邀約。並於展後赴法國巴黎參加會展推廣會，期望在歐洲市場讓台北市發光發亮。

為了讓來洽談的買主能獲得全面的了解，台北市政府觀光傳播局以一站式服務的精神邀請了台北市的會展籌辦公司、旅館及旅行業者，以團隊方式向買主説明、以展示最完整的產品端。展覽結束後將篩選具來台北舉辦的潛力案件，由長榮航空贊助機票，邀請來台北踩線。

根據「國際會議協會（ICCA）」5月剛出爐的最新統計，2018年於台北市辦理之協會型國際會議高達100場，創歷年新高，較2017年76場成長超過三成，亞洲國際會議城市排名由第七提升至第六，全球排名則由第26名進步至20，台北市有完善的基礎建設及豐富的觀光資源，加上今年嶄新落成的南港展覽館2館，會展城市能量持續累積，於亞洲會展城市佔有一席之地。

觀傳局表示，台北市國際會議場次高成長的亮眼表現，吸引歐洲轉譯醫學會、國際復康會、亞太區法拉利及英國NU Skin等國際組織及企業進一步洽詢，台北市不只是亞洲國家會展的首選，也是歐美會展業所肯定的亞洲新目的地。

IMEX展期間，台北市在大會服務台刊登宣傳廣告展示台北之美，並跟上國際深度旅遊及慢旅行的風潮，向國外業者介紹新舊融合的台北觀光及會展資源，攤位上特別規劃了可以體驗台灣廟宇文化的擲筊及抽籤體驗，並於台灣館Happy Hour，由台北市觀傳局股長游美娟贈送幸運國外業者茶葉，邀請來台北市體驗一趟茶文化之旅。