鑽石級智慧建築懸缺16年 台中由鉅「大恆」取得認證

2019-05-23 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



內政部建築研究所從92年推動「智慧建築標章」，並有銅級、銀級、黃金級、鑽石級等分級，至今共304件建案取得「智慧建築標章」，其中民間住宿類「鑽石級」智慧建築標章懸缺16年後，今年由台中由鉅「大恆」大樓取得「鑽石級」智慧建築標章，由鉅「大恆」另獲「耐震標章」。

由鉅建設董事長林嘉琪昨天以由鉅「大恆」，獲營建署長吳欣修頒發「鑽石級智慧建築」證書，同時，也接受台中市都發局長黃文彬頒發「耐震標章」。

「鑽石級」智慧建築標章認證，須通過建築物的綜合布線、資通、系統整合、管理、防災、節能、健康、創新等8項指標評定，標準極為嚴格，民間建築類懸缺16年，今年有由鉅「大恆」突破，取得認證。

營建署長吳欣修說，由鉅「大恆」是民間住宅重要指標，因為智慧建築從一開始就須有完整的配套，無法事後再增加設計。政府感謝由鉅建設願意投注心力在智慧建築上，這將為台灣帶來世界性的競爭力。

林嘉琪說，由鉅建設秉持創辦人、其父林增連「蓋房子一定要安全，讓客戶安心」經營理念，內政部推動「綠建築」標章時，由鉅的「理性與感性」社區在2001年成為首棟拿到「綠建築」標章的民間建築。