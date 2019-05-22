長榮空服將協商 林佳龍：盼兼顧飛安及旅客權益

2019-05-22 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



長榮空服員罷工投票持續，5月24日也將與長榮重啟協商。交通部長林佳龍今天表示，工會有權力發動罷工投票，但也表達願意與資方再展開協商，因此訂定5月24日重啟協商，希望雙方能重新啟動協商。