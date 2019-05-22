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長榮空服將協商 林佳龍：盼兼顧飛安及旅客權益

2019-05-22 15:19聯合報 記者侯俐安╱即時報導

長榮空服員罷工投票持續，5月24日也將與長榮重啟協商。交通部長林佳龍今天表示，工會有權力發動罷工投票，但也表達願意與資方再展開協商，因此訂定5月24日重啟協商，希望雙方能重新啟動協商。

林佳龍說，空服員投票到6月6日結束，若工會已經展現實力，資方也表示可談的範圍，期待在5月24日能拉近距離，以公司發展作為勞資爭議解決的主要目標，也兼顧旅客在端午、暑假期間權益及飛航安全保障。

交通部長林佳龍。記者侯俐安／攝影
交通部長林佳龍。記者侯俐安／攝影
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