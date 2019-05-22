長榮警備保全智慧保全系統升級上市 挑戰業界最低價

2019-05-22 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



長榮集團旗下長榮警備保全公司以多年的安全管理實務經驗結合無線數位科技，全面升級防護網路，推出企業、家庭都適用的「長保無線安康」智慧保全系統，每月最低1,600元起，消費者可依需求選擇合適的配備規格。

長榮警備保全並以「業界最低、買二送一」的超值優惠，凡預付二年即加贈一年，平均每月只要不到1,100元，即可為自有空間建構完善的防護網，並透過全新升級的智慧保全，輕鬆迅捷地防盜、防災，掌握現場狀況以維護身家安全。

有別市面上的有線器材，長榮警備智慧保全系統多樣的無線感知設備，在功能上更強大與精準，不但能24小時立即有效地偵測安全問題的發生，降低誤報率，操作上也更加便利。

客戶可以透過智慧保全主機及App二個平台隨時監看攝影機畫面、即時取得異常通報，也可以透過App進行遠端設定及解除保全系統，或直接撥打客服電話取得線上支援，讓用戶就算出門在外，也可以零時差掌握狀況、時時刻刻都安心。

「長保無線安康」智慧保全系統擁有雙向管制中心，自動化收集客戶端異常通報，全天候由專員監控並指揮駐區保全服務人員前往處理，快速會同警方或相關單位做最妥善的服務，同時可即時處理客戶臨時申告的服務問題，且與用戶密切聯繫。