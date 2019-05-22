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歡慶夏季嘉年華到來 越捷航空百萬張0元起優惠機票

2019-05-22 14:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

歡慶繽紛夏季嘉年華到來，越捷航空推出「用愛連結－秀出你今夏最佳造型」活動，同時祭出百萬張0元起超級優惠促銷機票，適用越捷所經營之國內及國際航線

為了讓乘客感受越捷充滿熱忱的活力與熱情，越捷邀請所有乘客展現最能代表自己的今夏最佳造型，凡於6月1日至7月31日期間，只要「Cosplay」搭機的乘客，將有機會獲得越捷所準備的精美禮物，包括行李吊牌、帆布袋及泰迪熊娃娃，並歡迎其「Cosplay」搭機之乘客一同於6月29日前往峴港參加越捷今夏最熱鬧盛大的嘉年華活動。

同時，越捷航空吉祥物 – AMY 將首次邀請所有亞洲國家，包括越南、台灣、日本、南韓、泰國、新加坡、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、香港以及印尼的乘客，一同體驗一系列盛大機場與機上的歡慶活動。

越捷大方於「用愛連結－秀出你今夏最佳造型」活動期間（自6月1日起至7月31日止）祭出超過百萬張0元起超級優惠促銷機票，於每天下午1時（台灣時間）在www.vietjetair.com 開放搶購。所有優惠機票適用於越捷所經營之國內以及國際航線。

為迎接繽紛夏季嘉年華到來，越捷推出首波暖身活動，並提供限時三天80萬張0元起黃金時段超級優惠促銷國內機票，於5月22起至5月24日止，每天下午1~3時（台灣時間），所有優惠機票適用於所越捷經營之國內航線，使用時間自2019年7月23日至12月31日。

優惠機票可透過越捷官網（https://www.vietjetair.com），亦或行動裝置（https://m.vietjetair.com）、臉書專頁（www.facebook.com/VietJetTaiwan），點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

關於越捷繽紛夏季嘉年華最新活動詳情皆在https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/。

越捷邀請所有乘客勇敢秀出你今夏最佳造型，凡於6月1日至7月31日期間，「Cosp...
越捷邀請所有乘客勇敢秀出你今夏最佳造型，凡於6月1日至7月31日期間，「Cosplay」搭機之乘客，將有機會獲得越捷所準備的精美禮物。圖／越捷航空提供
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