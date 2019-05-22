長榮集團擴大台中港布局 成首家能提供貨櫃雙吊服務

2019-05-22 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮集團強化碼頭布局，旗下的榮運（2607）增加台中港投資。台中港原本就是近洋線船舶停靠主要碼頭，隨著船舶大型的效應逐漸擴散至亞洲近洋航線，成為台中港首家能夠提供貨櫃雙吊服務的碼頭業者，為台中港的碼頭裝卸作業寫下嶄新的一頁。

長榮集團強化台中港的布局，搶攻市場商機，全面提升台中港貨櫃集散場提升第32、33號碼頭的貨櫃裝卸效率，特別引進二部新型的橋式起重機(GC05、GC06)，並於22日舉行啟用典禮，成為台中港首家能夠提供貨櫃雙吊服務的碼頭業者。

這二部新型橋式起重機可同時裝卸二只20呎貨櫃，最大荷重能量達55噸，吊臂作業距離為46公尺，可橫跨16排貨櫃，進行6,000 TEU級船舶的貨櫃裝卸，相較於台中港現有作業半徑較短的單吊式橋式起重機，能夠有效提升貨櫃裝卸作業的能量與效率，大幅縮短船舶滯港時間，降低航商營運成本。

榮運積極提升台中港第32、33號貨櫃碼頭的作業能量，除了引進新型的橋式起重機外，去年底已向台灣港務公司台中港務分公司擴大租用碼頭岸線，可容納較大型的船舶，吸引更多航商靠泊作業。