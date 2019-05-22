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長榮集團擴大台中港布局 成首家能提供貨櫃雙吊服務

2019-05-22 14:23經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮集團強化碼頭布局，旗下的榮運（2607）增加台中港投資。台中港原本就是近洋線船舶停靠主要碼頭，隨著船舶大型的效應逐漸擴散至亞洲近洋航線，成為台中港首家能夠提供貨櫃雙吊服務的碼頭業者，為台中港的碼頭裝卸作業寫下嶄新的一頁。

長榮集團強化台中港的布局，搶攻市場商機，全面提升台中港貨櫃集散場提升第32、33號碼頭的貨櫃裝卸效率，特別引進二部新型的橋式起重機(GC05、GC06)，並於22日舉行啟用典禮，成為台中港首家能夠提供貨櫃雙吊服務的碼頭業者。

這二部新型橋式起重機可同時裝卸二只20呎貨櫃，最大荷重能量達55噸，吊臂作業距離為46公尺，可橫跨16排貨櫃，進行6,000 TEU級船舶的貨櫃裝卸，相較於台中港現有作業半徑較短的單吊式橋式起重機，能夠有效提升貨櫃裝卸作業的能量與效率，大幅縮短船舶滯港時間，降低航商營運成本。

榮運積極提升台中港第32、33號貨櫃碼頭的作業能量，除了引進新型的橋式起重機外，去年底已向台灣港務公司台中港務分公司擴大租用碼頭岸線，可容納較大型的船舶，吸引更多航商靠泊作業。

長榮集團表示，台中港為台灣中部最主要的貨櫃吞吐港，長榮國際儲運台中港貨櫃集散場結合長榮海運等多家國際航商的航運網路，為進出口商提供直靠台中港的海運服務，同時也以自有車隊，配合貨主需求，提供便捷的「戶到戶」貨櫃運送服務。

榮運為提升台中港貨櫃集散場為提升第32、33號碼頭的貨櫃裝卸效率，特別引進二部新...
榮運為提升台中港貨櫃集散場為提升第32、33號碼頭的貨櫃裝卸效率，特別引進二部新型的橋式起重機(GC05、GC06)，於今日舉行啟用典禮。(公司提供)
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碼頭長榮集團重機

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