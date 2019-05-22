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翻轉台灣米食文化 家樂福首推機能活化黑纖米

2019-05-22 10:46經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

為了翻轉台灣米食文化，家樂福首推機能活化黑纖米。

家樂福表示，過去幾年米類市場因為許多顧客減少食用，導致市場停滯，不過近年家樂福逐步增加糙米、十穀米、黑米等健康取向米類，也讓米類市場在去年再度成長10％。

目前糙米、十穀米類等健康訴求米種更佔整體業績約15%。源天然機能活化黑纖米是由農業教授范宗宸所培育出的非糯米品種，再經特殊機能活化過程，成分中抗性澱粉是白米三倍，膳食纖維則是白米19倍，更含花青素，營養價值高，且在機能活化過程中經臭氧殺菌清洗，無毒無菌，拆封後免洗米、免浸泡就可以下鍋，快速又方便。

除了營養價值高，源天然機能活化米更經過國際雙金牌認證，曾獲包含iTQi2017歐洲米其林主廚盲測評鑑二等獎，以及2018年世界品質金獎。家樂福在上架前讓VIP預購，短短10小時創下上百箱銷量。

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，源天然機能活化黑纖米超高的營養價值符合現代人對健康飲食的需求，而為了讓孩子有更好成長環境而從都市回到池上故鄉、並創立源天然的農夫小羅夫婦（羅永昌／范逸嫻）強調的友善土地自然農法耕種與希望翻轉偏鄉貧困輪迴的地方創生理念，更和家樂福理念相同，家樂福也成為此產品唯一實體通路。   

翻轉台灣米食文化 ，家樂福首推機能活化黑纖米。 圖／家樂福提供
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翻轉台灣米食文化 ，家樂福首推機能活化黑纖米。圖／家樂福提供
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