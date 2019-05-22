翻轉台灣米食文化 家樂福首推機能活化黑纖米

2019-05-22 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



為了翻轉台灣米食文化，家樂福首推機能活化黑纖米。

家樂福表示，過去幾年米類市場因為許多顧客減少食用，導致市場停滯，不過近年家樂福逐步增加糙米、十穀米、黑米等健康取向米類，也讓米類市場在去年再度成長10％。

目前糙米、十穀米類等健康訴求米種更佔整體業績約15%。源天然機能活化黑纖米是由農業教授范宗宸所培育出的非糯米品種，再經特殊機能活化過程，成分中抗性澱粉是白米三倍，膳食纖維則是白米19倍，更含花青素，營養價值高，且在機能活化過程中經臭氧殺菌清洗，無毒無菌，拆封後免洗米、免浸泡就可以下鍋，快速又方便。

除了營養價值高，源天然機能活化米更經過國際雙金牌認證，曾獲包含iTQi2017歐洲米其林主廚盲測評鑑二等獎，以及2018年世界品質金獎。家樂福在上架前讓VIP預購，短短10小時創下上百箱銷量。